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Ізраїль посилює свою оборонну інфраструктуру – Bloomberg

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль посилює свою оборонну інфраструктуру – Bloomberg
Попри відсутність паніки, Ізраїль готується до можливих найгірших сценаріїв
фото з вільних джерел

Через зростаючу загрозу атак з боку Ірану та його союзників Ізраїль посилює захист своєї інфраструктури
 

Ізраїль вживає заходів для посилення оборони своєї інфраструктури через підвищений ризик атак з боку Ірану та його союзників. Про це повідомляє   Bloomberg.

Зокрема, мери ізраїльських міст підготували сирени на батарейках, рятувальники отримали супутникові телефони, а старомодні транзисторні радіоприймачі можуть стати важливим засобом зв'язку у разі евакуації населення до укриттів. Важливою для країни залишається безперебійна подача електроенергії.

Попри відсутність паніки, Ізраїль готується до можливих найгірших сценаріїв. Зокрема, були створені запаси альтернативного палива для електростанцій на випадок перебоїв у постачаннях.

Тамара Феклер, віцепрезидент з операцій, логістики та безпеки в Israel Electric Corporation, зазначила, що після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня компанія побудувала оборонні споруди на своїх електростанціях. 

 За даними Bloomberg, навіть короткочасне відключення електроенергії може значно ускладнити інформування населення про актуальні події. Це змусило владу встановити резервні дизельні генератори та літієві батареї на понад половині стільникових вишок на півночі Ізраїлю, включаючи портове місто Хайфа. У Тель-Авіві десятки вишок під'єднали до генераторів, розташованих на підприємствах і муніципальних об'єктах.

Видання зазначає, що морські газові вежі також перебувають під загрозою атак. У разі повномасштабного конфлікту на півночі Ізраїлю рішення про зупинку бурових установок ухвалюватимуть окремо для кожного випадку, що робить малоймовірним швидке повне закриття всіх об'єктів.

З огляду на зростання напруженості у відносинах з Іраном, влада Ізраїлю вважає такі заходи виправданими.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, які можуть покласти край активним бойовим діям, вже на фінальному етапі.

Як повідомлялося, Іран може відмовитись від проведення масованої атаки на Ізраїль у відповідь на загибель голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані.

До слова, Іран заявив про намір атакувати Ізраїль після загибелі Ханії у Тегерані 31 липня. Влада країни, а також ліванська «Хезболла» та ХАМАС звинуватили Ізраїль в атаці та пообіцяли відповідь. Про готовність приєднатися до удару також заявили єменські хусити.

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Теги: Ізраїль рятувальники ХАМАС місто влада населення відключення

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