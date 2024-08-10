Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію

Спочатку наступу на Курську область ЗСУ знищили системи розвідки російських безпілотників літакового типу

Збройні сили України в Курській області РФ впровадили нову стратегію використання дронів і радіоелектронної боротьби. Це стало ключовим фактором успіху наступальної операції. Про це повідомляє Forbes.

Видання пише, що українці застосували тактику, яка раніше була відпрацьована в Харкові, але в меншому масштабі.

Спочатку ЗСУ знищили системи розвідки російських безпілотників літакового типу, що фактично позбавило командирів можливості бачити ситуацію на фронті. Це, ймовірно, стало можливим завдяки новим FPV-перехоплювачам, які були інтегровані з радарами ППО.

Наступним кроком під прикриттям тимчасового відключення спостереження на передову висунули постановники перешкод ближньої дії. Вони постановники були налаштовані на основі інформації, отриманої з розвідки радіоелектронної боротьби.

Видання також зазначає, що частково це стало можливим через те, що російські війська в Курській області, де активних бойових дій не велося, не мали сучасного обладнання РЕБ. Як наслідок, спочатку армія РФ не змогла використовувати дрони для розвідки, коригування вогню або атак на техніку та особовий склад ЗСУ.

Водночас українські війська змогли навести численні рої ударних FPV-дронів, які безперервно літали над полем бою.

Також росіяни визнали, що завдяки системам радіоелектронної боротьби, ЗСУ мали успіх на першому етапі наступу на Курську область.

Російське джерело зазначає, що спочатку Україна розробила стратегію покрокового просування своїх колон під власним РЕБом: «Відмінно при цьому розуміючи, що наших дронів на напрямі, в принципі, буде мало».

«По-друге, він зробив те, що ми лише планували. Закрив всі діапазони керування, залишивши лише одну дві частоти для своїх дронів. Все невелике повітря у противника було спущено на частоту, проти якої ми не маємо масових РЕБ станцій», – пояснює РФ.

Російське джерело додало, що у них був вибір сидіти зі зв'язком, або закриватися від дронів.

«По-третє, він поставив нас перед вибором: або сидите зі зв'язком, але ловіть руками, або закриваєтеся від дронів, але сидите без зв'язку. Ця стратегія і забезпечила ворогові успіх на першому етапі вторгнення, посіявши хаос у нашому зв'язку та управлінні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.