У Підмосковʼї російська ракета застрягла в багатоповерхівці (фото)
Російські війська вдарили по будинку ракетою, коли намагалися збити безпілотники
У Подольську Московської області в житловому будинку застрягла частина ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
Подія трапилася на вулиці Ленінградська. Мешканців будинку евакуювали. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Повідомлення про російські ракети та авіабомби, які не вибухають, з’являються регулярно. Це явище пов’язане з кількома факторами, зокрема технічними несправностями та застарілою зброєю.
Подібні інциденти фіксувалися і з російськими ракетами Х-22, які сапери знаходили в полях без ознак детонації. Багато російських ракет є застарілими або виготовленими з використанням старих компонентів, що збільшує ймовірність відмов.
Нагадаємо, у ніч на 6 травня влада РФ повідомила про масштабну атаку безпілотників. У зв’язку з цим повітряну тривогу оголошували в щонайменше дев’ятьох регіонах.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито збила 19 безпілотників, які прямували в бік столиці РФ. Один із них, за його словами, знищений над південними районами міста, а його уламки впали на Каширському шосе.
Як повідомлялося, до Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед парадом на 9 травня. Додаткові системи ППО передали до російської столиці з Казані та Грозного.
До слова, Велика Британія таємно готується до військового нападу з боку Російської Федерації. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давнини.
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