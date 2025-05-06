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У Підмосковʼї російська ракета застрягла в багатоповерхівці (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Підмосковʼї російська ракета застрягла в багатоповерхівці (фото)
Інцидент трапився на вулиці Ленінградська у Подольську
колаж: glavcom.ua

Російські війська вдарили по будинку ракетою, коли намагалися збити безпілотники

У Подольську Московської області в житловому будинку застрягла частина ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Подія трапилася на вулиці Ленінградська. Мешканців будинку евакуювали. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У Підмосковʼї російська ракета застрягла в багатоповерхівці (фото) фото 1
Частина ракети застрягла в будинку
Частина ракети застрягла в будинку
фото з соцмереж

Повідомлення про російські ракети та авіабомби, які не вибухають, з’являються регулярно. Це явище пов’язане з кількома факторами, зокрема технічними несправностями та застарілою зброєю.

Подібні інциденти фіксувалися і з російськими ракетами Х-22, які сапери знаходили в полях без ознак детонації. Багато російських ракет є застарілими або виготовленими з використанням старих компонентів, що збільшує ймовірність відмов.

Нагадаємо, у ніч на 6 травня влада РФ повідомила про масштабну атаку безпілотників. У зв’язку з цим повітряну тривогу оголошували в щонайменше дев’ятьох регіонах.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито збила 19 безпілотників, які прямували в бік столиці РФ. Один із них, за його словами, знищений над південними районами міста, а його уламки впали на Каширському шосе.

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Як повідомлялося, до Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед парадом на 9 травня. Додаткові системи ППО передали до російської столиці з Казані та Грозного.

До слова, Велика Британія таємно готується до військового нападу з боку Російської Федерації. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давнини.

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Теги: ракета Москва

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