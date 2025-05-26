У Саратові біля ТЕЦ спалахнула сильна пожежа (відео)

На відео видно великий стовп диму, що підіймається з території недалеко від станції

У російському Саратові спалахнула пожежа біля ТЕЦ-5. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

На відео видно великий стовп диму, що підіймається з території недалеко від станції.

Як пояснили в регіональному ГУ МНС, у зазначеному районі сталося загоряння трави. На місці працюють два пожежні розрахунки.

До слова, вранці 16 травня у Башкортостані на території підприємства пролунав вибух. Будівля частково обвалилася. Інцидент трапився на заводі «Свеча», який виготовляє парафін. Він розташований у місті Салават.

Раніше у Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ. Пожежу було видно на вулиці, на якій знаходиться АТ Конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточного керованого озброєння. Також на цій же вулиці розташоване науково-виробниче об’єднання «Сплав». На цьому підприємстві виробляють реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч», «Торнадо», боєприпаси для ТОС-1А «Солнцепек».