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Тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ
Тимощук з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу «Зеніт»

21 вересня минулого року «Главком» першим повідомив про те, що Тимощук долучився до допомоги російським окупантам

Колишньому капітану збірної України з футболу Анатолію Тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Тимощуку заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Зазначається, шо він тривалий час мешкає у РФ та підтримує військові підрозділи країни-агресора.

Тимощук з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу «Зеніт». У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого продали за 700 тис. рублів.

Гроші від продажу лотів пішли на допомогу «106-му розвідувальному батальйону» ЗС РФ, відомому як «розвідзагін 106 «Москва», а надалі перейменованому в «Светлояр» ЗС РФ.

Нагадаємо, 21 вересня минулого року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України Тимощук, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Нагадаємо, захисники України знищили важкоатлета Владислава Єфімова.

Владислав Єфімов мав «розряд кандидат у майстри спорту» з важкої атлетики.

Також він був переможцем третього етапу Літньої Спартакіади учнів Росії з важкої атлетики (Сибірського федерального округу)  серед юнаків та дівчат до 16 років.

У 2015 році Єфімов був переможцем чемпіонату Кемеровської області з важкої атлетики. 

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про деталі та дату ліквідації Єфімова. Прощання з ним відбудеться сьогодні, 12 травня, у місті Кемерово.

Як повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.

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Теги: росія війна Анатолій Тимощук

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