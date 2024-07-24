Надпотужне виверження гейзера відбулось в американському національному парку (відео)

В американському парку Єллоустоун сталося виверження гейзера

Найпотужніше виверження гейзера сталося в американському національному парку Йеллоустоун. Про це повідомляє телеканал Fox News. На кадрах, опублікованих очевидцями, можна побачити величезний водяний стовп, що виривається з-під землі. Інформації щодо постраждалих не надходило.

«Геотермальний вибух усередині Єллоустоуна розкидав каміння, пошкодив пішохідну доріжку і призвів до закриття зони виверження», – зазначили журналісти. Як пише Fox News, виверження стало результатом підземної гідротермальної активності, яка є «відносно поширеною» у цей період часу. Виверження є результатом того, що вода раптово перетворюється на пару під землею.

«Виверження, схоже на це, востаннє було 17 травня 2009 року», – розповіли фахівці Єллоустонського національного парку. При цьому повідомлень про постраждалих немає.

Раніше один із найбільших у Європі вулканів Етна, що раніше прокинувся на Сицилії, викинув у небо на висоту 5 км стовп лави, попелу і диму. На відео помітно, як вогненна лава струменем виривається із жерла. Попеловий шлейф розсіявся у східному та південно-східному напрямках на десятки кілометрів. Зазначається, що викинуті попіл та лапілі (дрібні шматочки затверділої в польоті лави) нагадували велику колону.