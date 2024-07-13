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Навіщо міністр оборони РФ телефонував очільнику Пентагону? Аналіз ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Навіщо міністр оборони РФ телефонував очільнику Пентагону? Аналіз ISW
Наприкінці червня очільник Пентагону Ллойд Остін (праворуч) вперше провів телефону розмову з новим міністром оборони РФ
фото з відкритих джерел

Російські офіційні особи постійно погрожують ескалації проти Сполучених Штатів

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов телефонував американському колезі Ллойду Остіну 12 липня, щоб повторити російські погрози. Зокрема, російський посадовець намагався змусити США відмовитися від підтримки України. Про це пише ISW.

Зазначається, що Остін наголосив Бєлоусову на важливості підтримки ліній зв’язку на тлі тривалої війни Росії проти України, а міністр РФ обговорив «запобігання загрозам безпеці» та зменшення «ризику можливої ​​ескалації».

Остін і Бєлоусов провели свій перший телефонний дзвінок 26 червня. Тоді російський міністр висловив такі ж розпливчасті погрози про «небезпеку подальшої ескалації», якщо Сполучені Штати продовжать постачати зброю Україні.

«Російські офіційні особи постійно використовують розпливчасті погрози ескалації проти Сполучених Штатів чи інших західних країн як частину зусиль, щоб перешкодити підтримці Заходом України», – зазначають аналітики.

Як повідомлялося, заміна міністра оборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова є «ще одним свідченням відчаю» російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, 11 липня у Вашингтоні завершився триденний ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці його створення. Заступник очільника російського МЗС Михайло Галузін заявив, що участь Вірменії в саміті НАТО викликає в Росії великий жаль.

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Теги: США росія Пентагон міністр

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