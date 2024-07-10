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Хто зупинить Путіна? Байден зробив потужну заяву на підтримку України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хто зупинить Путіна? Байден зробив потужну заяву на підтримку України
Байден переконаний: «Україна може і зупинить Путіна»
фото: Associated Press

Президент США: «Росія вже зазнає поразки в цій війні»

Президент США Джо Байден переконаний, що Україна здатна зупинити російського диктатора Володимира Путіна у його прагненні знищити її. Про це американський лідер сказав на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні, передають Reuters та «Укрінформ».

«Агресивна путінська війна проти України триває, і Путін хоче не менш як підпорядкування України й кінця українській демократії, знищення людей, культури України і стирання України з лиця землі. Ми знаємо, що Путін не зупиниться на Україні, але не думайте хибно», – сказав Байден.

Він впевнено заявив: «Україна може і зупинить Путіна».

Звертаючись до союзників з НАТО, він відзначив, що вони разом створили глобальну коаліцію на підтримку України, а Росія вже зазнає поразки в цій війні.

«Понад два роки війни, яку обрав Путін, – і його втрати приголомшливі. Більш як 350 тис. російських військовослужбовців мертві й поранені… Багато молодих людей залишили Росію, тому що більше не бачать свого майбутнього в Росії. А Київ, який мав би здатися за п'ять днів, пам'ятаєте коли ми говорили про це?, – стоїть і існує і сьогодні – через два роки! Ми знали, що путін був упевнений, що НАТО зламається, не витримає, а сьогодні НАТО сильніше, ніж будь-коли у своїй історії», – наголосив президент США.

Нагадаємо, що лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.

Президент Володимир Зеленський уже відреагував на передачу нових ЗРК Patriot для України.

До слова, під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9–11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання. 

За словами Зеленського, під час цьогорічного саміту НАТО пріоритетними питаннями будуть збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України. 

Як повідомлялося, НАТО призначить свого представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом, а також створить нове військове командування в Німеччині для навчання та оснащення українських військ.

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Теги: Україна путін війна Джозеф Байден США

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