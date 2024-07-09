Атака на «Охматдит»: що відбувається на місці удару (фото)

Рятувальники розбирають завали, у неушкоджених корпусах закривають вибиті вікна та двері

У київській дитячій лікарні «Охматдит» продовжуються роботи з ліквідації наслідків руйнівного ракетного обстрілу, здійсненого російськими військами 8 липня.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч і продовжуються досі. Станом на ранок 9 липня рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого корпусу.

Ліквідація наслідків російського удару по дитячій лікарні КМДА

«В Охматдиті рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого корпусу. Демонтуються перекриття, які обвалилися, розчищаються завали. В інших будівлях лікарні, які постраждали від рашистської ракети, від вечора і до ранку закривали вибиті вікна, двері та балкони. Десь встановлювалися плити OSB, десь – закривали плівкою», – йдеться в повідомленні.

Начальник КМВА Сергій Попко особисто перевірив хід робіт та оцінив поточні потреби для відновлення лікарні. За його словами, крім демонтажу обвалених перекриттів та розчищення завалів, у неушкоджених корпусах лікарні було проведено екстрене закриття вибитих вікон, дверей та балконів, щоб захистити медичне обладнання від пилу, бруду та вологи. Територія лікарні, за винятком зруйнованого корпусу, вже розчищена від уламків та сміття. На місці продовжують працювати всі необхідні служби – ДСНС, медики, поліція, Червоний Хрест та інші.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Охматдиту було повністю зруйновано корпус токсикології та пошкоджено кілька інших відділень. Сотні киян відгукнулися на заклик допомогти розібрати завали, під якими могли перебувати діти.

Територія лікарні зараз КМДА

Президент США Джо Байден анонсував нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України після російських ударів по Україні 8 липня.

Лікарня станом на ранок КМДА

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