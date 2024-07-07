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Вулкан Етна знову прокинувся: видовищне відео

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Вулкан Етна знову прокинувся: видовищне відео
Вулкан заввишки 3 330 метрів може прокидатися кілька разів на рік, викидаючи лаву та попіл високо над середземноморським островом
скріншот з відео

Вулкан викинув лаву та п'ятикілометровий стовп попелу під час виверження

На італійській Сицилії напередодні увечері почалося чергове виверження вулкана Етна. Як передає Укрінформ з посиланням на ANSA, під час виверження він викинув шлейф лави та п’ятикілометровий стовп попелу.

Зазначається, що викинуті попіл та лапілі (дрібні шматочки затверділої в польоті лави) нагадували велику колону.

Вулканічний попіл з Етни насунувся на сусідню Катанію, однак повітряний простір місцевого аеропорту не закривали, як це було за попереднього виверження.

Інформації про постраждалих або руйнування внаслідок виверження сицилійського вулкану не було.

Вулкан заввишки 3 330 метрів може прокидатися кілька разів на рік, викидаючи лаву та попіл високо над середземноморським островом. Останнє велике виверження відбулося у 1992 році.

Нагадаємо, в Ісландії на півострові Рейк'янес вчетверте за чотири місяці сталося виверження вулкана. Про це пише Associated Press. 

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Теги: стихійні лиха Італія вулкан природа

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