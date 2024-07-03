У США розпочалося будівництво першої «розумної» дороги: які її особливості

Проєкт має на меті зменшити затори на дорогах, уникнути аварій і підвищити ефективність управління дорожнім рухом

Стартап Cavnue розпочав будівництво першої «розумної дороги» в США на тримильній (майже 5 км) ділянці автомагістралі 94 у Мічигані. Про це повідомляє Axios.

Цей пілотний проєкт розробляє систему відстеження для Департаменту транспорту штату Мічиган і водіїв на шосе, щоб інформувати про потенційні проблеми на дорозі, такі як перешкоди, аварії й затори.

Проєкт пілотної програми знаходиться між Енн-Арбором і Детройтом, а пізніше планується розширити «розумну дорогу» ще на 64 кілометри в шість етапів, які з'єднають обидва міста. Система працює за допомогою стовпів, що містять сенсорні модулі, обчислювальні модулі та комунікаційне обладнання.

Камери, розташовані вздовж дороги, контролюють стан проїжджої частини, аналізують зображення і надсилають сповіщення MDOT і підключеним водіям. Проєкт має на меті зменшити затори на дорогах, уникнути аварій і підвищити ефективність управління дорожнім рухом.

Нагадаємо, Агентство перспективних дослідних проєктів Міноборони США (DARPA) працює з американською компанією Northrop Grumman над концептом залізничної мережі на Місяці. Компанія запропонує прототипи місячної залізничної системи для перевезення людей та ресурсів по місячній поверхні, що сприятиме розвитку космічної економіки США та їх партнерів.

До слова, американська компанія Axiom Space опублікувала у YouTube новий відеоролик, який продемонстрував виробництво основних конструкцій першого модуля Hub 1 майбутньої станції Axiom. Планується, що його запуск до Міжнародної космічної станції відбудеться 2026 року.