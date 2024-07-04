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Розвідка атакувала дронами найбільший пороховий завод у Росії (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розвідка атакувала дронами найбільший пороховий завод у Росії (відео)
Влада РФ заперечує факт ураження порохового заводу
скріншот з відео

Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров стверджує, що «обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем».

У результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України вранці 4 липня було уражено пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Як повідомив  обізнаний співрозмовник у розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт російського ВПК.

Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника уточнюються. Водночас влада РФ заперечує факт ураження порохового заводу.

Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров стверджує, що «обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем».

Проте російські ТГ-канали публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та займанням на території об'єкта.

Тамбовський пороховий завод –одне з найбільших підприємств Росії, що виробляє боєприпаси та порохи. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.

Тамбовський пороховий завод вже не вперше стає ціллю для українських безпілотників. 19 січня безпілотники ГУР МОУ вже атакували завод. Тоді один з дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів.

Не дивлячись на те, що відстань від України до Тамбовської області становить понад 700 км, вибухи на цьому заводі вже відбувалися у минулому році.

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Теги: порох відео втрати влада безпілотник боєприпаси завод

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