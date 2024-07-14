Новий пакет військової допомоги США і безпекові угоди. Підсумки тижня від Зеленського

Глава держави анонсував безпекові угоди з Чехією, Словенією та Ірландією

Україна отримає від США та інших союзників нові оборонні пакети допомоги. Зокрема, вони міститимуть нові зенітно-ракетні комплекси Patriot та десятки інших систем ППО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у ранковому відеозверненні до народу.

«Зараз, після візиту у Сполучені Штати, є рішення щодо нових Patriot та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила й кількість українських Patriot стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає», – сказав глава держави.

Крім того, він прокоментував договір Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні: «Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення – усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя».

Також Зеленський нагадав, що було укладено три нові безпекові угоди для України – з Польщею, Люксембургом і Румунією: «І зараз команда працює над ще новими документами – будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем’єром Ірландії теж готувати угоду».

За словами президента, цього тижня було оголошено про нові оборонні пакети.

«Десятки зустрічей за тиждень: із лідерами країн, керівниками урядів, із конгресменами й суспільними лідерами Америки, із президентом Байденом, зі спікером Джонсоном. І після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей – нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях», – анонсував Зеленський.

Нагадаємо, що міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму $225 млн.

Напередодні Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Байден запевнив, що США будуть з Україною «на кожному кроці».

Раніше лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.

Як повідомлялося, Зеленський вимагає від Байдена зняти обмеження на використання зброї по цілях на території Росії.