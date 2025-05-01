Найбільший авіаперевізник Європи може скасувати угоди з Boeing через тарифи Трампа

Найбільший клієнт Boeing у Європі, Ryanair, попередив, що може припинити купувати літаки у американського аерокосмічного гіганта, якщо погрози Дональда Трампа щодо тарифів призведуть до зростання цін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі відповів конгресмену США Раджі Крішнамурті, який розкритикував неупереджене ставлення О'Лірі до купівлі літаків у інших виробників, включаючи Китай.

«Якщо уряд США продовжить свій непродуманий план запровадження тарифів, і якщо ці тарифи суттєво вплинуть на ціну експорту літаків Boeing до Європи, то ми, безумовно, переглянемо як наші поточні замовлення на Boeing, так і можливість розміщення цих замовлень в іншому місці», – сказав О'Лірі у своєму листі до Раджі Крішнамурті, представника Демократичної партії від Іллінойсу.

Ryanair, спеціаліст з короткомагістральних перевезень, який перевозить більше пасажирів, ніж будь-яка інша європейська авіакомпанія, має флот, що складається виключно з понад 575 літаків Boeing 737. Залежність від конкретної марки літаків, а не від змішаного флоту, що вимагає ширшого кола персоналу та підтримки, допомагає мінімізувати операційні витрати Ryanair.

Зазвичай дублінська авіакомпанія закуповує оптом кожен новий варіант Boeing 737 зі значними знижками, включаючи очікуване замовлення до 300 моделей MAX 10, поставка яких запланована на початок 2027 року. Але половина цього замовлення є необов'язковою і може бути скасована або відкладена, якщо ринкові умови погіршаться.

О'Лірі заявив, що Ryanair потенційно готовий укладати угоди за вигідною ціною як з Airbus, так і з китайською державною компанією Comac.

Крішнамурті, старший демократ у Спеціальному комітеті Палати представників з питань Комуністичної партії Китаю , на початку цього тижня написав листа О'Лірі, з проханням виключити купівлю літаків у Comac. Ryanair підписала угоду з Comac 2011 року про консультування шанхайської компанії, але не купила жодних китайських літаків.

Нагадаємо, готові літаки та деталі, що імпортуються до США, будуть обкладатися 10%-м податком, що викликало справжній шок у провідних європейських компаній. Глава Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що ірландська авіакомпанія може відкласти постачання літаків Boeing, якщо вони подорожчають.