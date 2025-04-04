Трамп підписав указ про відтермінування заборони TikTok у США

За словами Трампа, угода про продаж TikTok вимагає додаткової роботи

Президент США Дональд Трамп продовжив на 75 днів термін, протягом якого китайська технологічна компанія ByteDance повинна була продати американські активи TikTok. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, його адміністрація «наполегливо працювала» над угодою «про порятунок TikTok», досягнувши значного прогресу.

«Угода вимагає додаткової роботи, щоб забезпечити підписання всіх необхідних дозволів. Ми сподіваємося продовжувати сумлінно працювати з Китаєм, який, як я розумію, не дуже задоволений нашими взаємними тарифами. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з TikTok і Китаєм, щоб закрити угоду. Ми не хочемо, щоб TikTok «пішов у тінь», – заявив американський президент.

Раніше президент США заявив, що може піти на поступки Китаю – зокрема, знизити мита, аби укласти угоду з китайським материнським підприємством TikTok ByteDance.

Як відомо, 17 січня цього року Верховний суд США підтримав заборону TikTok у Штатах, яка була ухвалена Конгресом та підписана колишнім президентом Джо Байденом у квітні 2024 року. Зокрема, американським компаніям було заборонено розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі Сполучених Штатів або одному з їхніх союзників.

Крайній термін для продажу TikTok спливав 19 січня, але президент Трамп підписав указ, що надає 75-денну відстрочку для потенційної угоди.

До слова, компанія Джеффа Безоса Amazon запропонувала адміністрації президента США Дональда Трампа купити застосунок TikTok у його китайських власників.