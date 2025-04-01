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Україна передала США дані про порушення Росією енергетичного перемирʼя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна передала США дані про порушення Росією енергетичного перемирʼя
За словами президента, припинення ударів не реалізоване тільки через позицію Росії
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Попри мораторій російські війська продовжують бити по українській енергетиці

Міністр оборони України Рустем Умєров передав американській стороні всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Були удари, сьогодні знову був удар у Херсоні, застосування російського дрона по об’єкту енергетики, по обладнанню – абсолютно свідомо та цілеспрямовано – частина міста залишалась без електрики», – розповів глава держави.

За словами президента, безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії.

«Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксоване й отримати відповідь від наших партнерів. Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу», – каже він.

Нагадаємо, Російська Федерація вирішила передати список так званих порушень часткового режиму тиші з боку України адміністрації президента США.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору Володимиру Путіну в тому, що він вчинить правильно, намагаючись укласти мирну угоду. Однак згодом стало відомо, що американський президент розчарований лідерами Російської Федерації та України.

До слова, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що запропоновані США пропозиції та моделі врегулювання війни проти України «не усувають її першопричин». 

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Теги: США Володимир Зеленський Рустем Умєров

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