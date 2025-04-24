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Син Трампа зустрінеться з Сійярто в Угорщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Син Трампа зустрінеться з Сійярто в Угорщині
Трамп-молодший є виконавчим віцепрезидентом Trump Organization
фото з відкритих джерел

Візит Трампа-молодшого до Будапешта є частиною східноєвропейського туру

Старший син президента Сполучених Штатів Дональд Трамп-молодший цього тижня зустрінеться з главою угорського МЗС Петером Сійярто в Будапешті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Поки що невідомо, чи пов’язаний візит Трампа-молодшого з потенційною бізнес-угодою. Міністерство закордонних справ Угорщини не розкрило мету візиту.

Дональд Трамп-молодший – американський бізнесмен і колишній телеведучий. Він є старшою дитиною президента Дональда Трампа та його першої дружини Івани.

Трамп-молодший є виконавчим віцепрезидентом Trump Organization і займається розширенням діяльності компанії у сферах нерухомості, роздрібної торгівлі, комерційних об’єктів, готелів та гольф-клубів.

Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший, старший син президента США, прибуде до Румунії 28 квітня, за тиждень до першого туру президентських виборів.

Візит Трампа-молодшого до Бухареста є частиною східноєвропейського туру, який включає столиці Прагу (Чехія), Братиславу (Словаччина), Будапешт (Угорщина), Белград (Сербія) і Софію (Болгарія).

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Європейський Союз у нездатності взаємодіяти з президентом США Дональдом Трампом у питанні тарифів.

До слова, дослідження Pew Research Center показало, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа знизився до 40% на тлі наближення 100 днів його другого терміну. Це на 7% менше порівняно з лютим. Більшість американців висловлюють незадоволення ключовими політичними діями адміністрації Трампа.

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Теги: США Угорщина Сійярто Джон Дональд Трамп-молодший

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