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Україна та США не підпишуть угоду про корисні копалини цього тижня – Марченко

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна та США не підпишуть угоду про корисні копалини цього тижня – Марченко
Марченко: Було досягнуто прогресу, і тепер наші команди працюють дуже тісно
фото: Міністерство фінансів України

Українська сторона продовжує роботу над фіналізацією угоди в максимально стислі терміни

Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в коментарі для агентства Reuters, передає «Главком».

Напередодні він разом з іншими українськими високопосадовцями, включно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні. Перемовини відбулися в межах весняних засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Як зазначив Марченко, попри прогрес у перемовинах, підписання угоди цього тижня не очікується.

«Було досягнуто прогресу, і тепер наші команди працюють дуже тісно. Є ще деякі питання, які ми обговорюємо. Ми працюємо так швидко, як можемо, щоб підписати угоду», – прокоментував міністр.

При цьому Марченко не назвав конкретних термінів завершення перемовин.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили питання щодо заморожених російських активів, які утримуються Заходом з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. За словами Марченка, США прагнуть включити тему цих активів до ширшого кола обговорень, адже Україна наполягає на їх передачі для компенсації збитків, завданих війною.

Міністр також підкреслив, що переговори тривають, попри нічні атаки Росії на Київ, і українська сторона продовжує роботу над фіналізацією угоди в максимально стислі терміни.

Нагадаємо, Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає «Главком».

«Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», – написала Свириденко.

Також Україна та Сполучені Штати Америки домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі. Також сторони обговорили можливість укладення угоди щодо співпраці у сфері рідкісноземельних елементів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує «Главком».

Під час поїздки до Вашингтона очільник уряду подякував президенту США Дональду Трампу за продовження санкцій проти Російської Федерації.

«Необхідно посилювати санкційний тиск на агресора, аби змусити його до миру. Зокрема, було обговорено посилення обмежень у зв'язку з окупацією Запорізької атомної електростанції, зокрема в енергетичному секторі РФ», – зазначив Шмигаль.

Теги: США корисні копалини Сергій Марченко переговори

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