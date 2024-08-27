Найкращі професії майбутнього: які навички будуть необхідні та на що звернути увагу

Знання штучного інтелекту і технологій виходять на перший план у роботі

Найбільшим попитом у роботодавців користуватимуться люди, які зможуть поєднати технічну грамотність із творчим підходом

Ринок праці змінюється швидше, ніж будь-коли, і багато сучасних професій можуть скоро зникнути. Про це пише ВВС.

Згідно з нещодавнім дослідженням Всесвітнього економічного форуму, ці зміни спричиняють два головні чинники: поява нових технологій і автоматизації та рух до «зеленої» економіки та сталого розвитку. Це змушує припускати, що швидкий розвиток таких технологій, як великі дані, хмарні обчислення та штучний інтелект, принесе кардинальні зміни на ринку праці.

Дослідники Всесвітнього економічного форуму кажуть, що майже чверть усіх нинішніх професій зміниться у найближчі п'ять років. Тому, щоб досягти успіху на дедалі більш конкурентному ринку праці, потрібно постійно опановувати нові навички та вдосконалювати вміння.

Які навички виходять на перший план

Технічна грамотність є однією з основних навичок, які необхідно набути, щоб здобути конкурентоспроможну позицію на новому ринку праці.

Це не означає, що всі повинні знати мови програмування або розумітися на тонкощах машинного навчання. Але в майбутньому, як вважають, професії у технічних галузях STEM стануть ще потрібнішими. STEM – це загальний термін, який використовують для об’єднання різних, але споріднених технічних дисциплін науки, технологій, інженерії та математики.



Наступна навичка, на яку варто звернути увагу, це аналітичне мислення. Для його вдосконалення потрібно відшліфувати когнітивні здібності, іншими словами, розум, уміння помічати закономірності, пов’язувати факти та робити висновки, не затьмарені емоціями чи особистими уподобаннями. Для цього потрібно тренувати уважність і зосередженість, адже гаджети, соціальні мережі, онлайн-ігри та реклама постійно борються за нашу увагу і викликають страх щось пропустити.

Аналітичні здібності також включають допитливість і постійну самоосвіту, а щоб вдосконалюватися та вчитися, потрібно вміти зосереджуватися на своїй меті. Володіння англійською на високому рівні також є дуже цінною навичкою. Крім того, творчість. У науці, інженерії, дизайні чи мистецтві перевагу отримає людина, яка зуміє поєднати технічну грамотність із творчим підходом.

Спілкування та емпатія будуть двома дуже цінними навичками, насамперед в епоху штучного інтелекту. Якими б стрімкими темпами не розвивалися машини, людям завжди будуть потрібні люди, а жива людська увага, командна робота, вміння вислухати, розповісти, підтримати та поспівчувати будуть цінуватися ще більше.

Як зміниться робота завдяки технологіям

Не дивно, що найближчим часом інформаційні та новітні технології будуть одними з найперспективніших галузей. Розвиток штучного інтелекту та машинного навчання відкриє привабливі можливості. Однією з перспективних професій майбутнього в цій галузі є інженер запитів для штучного інтелекту, тобто фахівець зі спілкування з моделями штучного інтелекту, який допоможе правильно формулювати запити та виступить своєрідним посередником між штучним інтелектом і людьми.

Інші потенційні вакансії, пов’язані зі штучним інтелектом, включають спеціалістів з етики, інженерів з безпеки та розробників зручних інтерфейсів для взаємодії людини з машинами. Загалом у випадку зі штучним інтелектом людям різних професій радять сприймати його не як конкурента, а як партнера, і розуміти, як з ним співпрацювати.

Ще одне поле можливостей – це аналіз великих даних, величезного масиву інформації, від онлайн-платформ, таких як Netflix, до адронного колайдера чи систем керування. Безсумнівно, не буде браку роботи і для фахівців з кібербезпеки просто тому, що навколо буде більше конфіденційної інформації. Також знадобляться спеціалісти з фінансових технологій, бізнес-аналітики та розробники блокчейн-систем.

Професії підвищеного попиту

Згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму «Майбутнє робочих місць» за 2023 рік, попит на «зелені» робочі місця швидко зростає в різних секторах і галузях. Зараз країнами-лідерами за новими робочими місцями в «зеленій» енергетиці та сталому розвитку є західні країни та Японія, а Китай поступово наздоганяє їх.

Ці професії можуть бути пов’язані з бізнесом, наукою, політикою або безпосередньо з навколишнім середовищем, у галузях, які працюють над розвитком відновлюваних джерел енергії або нових джерел енергії та батарей. Ці професії також можуть бути повʼязаними зі збереженням видів, що перебувають під загрозою зникнення, бізнес-консультуванням або, наприклад, юридичною практикою та змінами у природоохоронному законодавстві. Також буде велика потреба в урбаністах, архітекторах, дизайнерах і розробниках розумних будинків.

Які медики будуть потрібні?

Отже, найближчим часом попит на медичних працівників залишиться великим. Насамперед цінними будуть медичні працівники, які дають пацієнту не лише ліки, а й моральну підтримку.

Лікарям і медичним фахівцям також доведеться постійно вчитися та адаптуватися до нових методів діагностики та лікування. У цій галузі також допомагатиме штучний інтелект. Також буде робота для психотерапевтів та різноманітних наставників особистісного розвитку чи інструкторів духовних практик.

Робітничі професії

Професії, повʼязані з фізичною працею, як-от механіки, ремонтники, електрики чи будівельники, все ще будуть потрібні у найближчі роки.

Населення світу старіє, а тривалість життя збільшується. Догляд і лікування будуть потрібні ще більше.

Там, де необхідно виконувати невеликі та точні завдання в різних обставинах, людина все одно буде незамінною. Але щоб залишатися на плаву і бути популярними, цим фахівцям також потрібно буде постійно вдосконалювати свої технічні знання та опановувати новітні розумні інструменти.

Також може зрости попит на нові професії в сільському господарстві. Населення планети зростає, і їсти потрібно всім. Але, знову ж таки, попит буде більше на досвідчених інженерів, а не на фермерів.

Майбутнє для творчих професій

Ще одна професія, про яку футурологи рідко згадують, але яка, безсумнівно, залишиться необхідною в майбутньому, – це оповідачі. Так само як це було необхідно тисячі років тому, будь-яка творча робота, пов’язана з передачею людського досвіду, буде важливою.

Письменники, поети, режисери, актори, коміки, художники та музиканти все ще будуть потрібні, навіть якщо штучний інтелект принесе нові виклики в цих галузях.

Яких професій не буде

Утім, чимало професій вже незабаром почнуть зникати з ринку праці. Це ті види робіт, які дедалі легше автоматизувати.

Ось список сфер, вакансії в яких незабаром можуть зникнути з ринку праці:

Обслуговування клієнтів (касири, продавці, консультанти тощо);

Офіс-менеджмент (через збільшення віддаленої роботи);

Введення даних (клерки у сфері статистики, фінансів, друкарки, технічні перекладачі);

Бухгалтерія;

Фабричні працівники, які виконують повторювані завдання.

До слова, до 17 млн ​​українців (понад третина довоєнного населення) залишили свої будинки через російське вторгнення, з них близько 6 млн людей залишаються біженцями за кордоном. Київ хотів би повернути своїх громадян – людей не вистачає як на фронті, так і в тилу, проте українці досить швидко вийшли на європейський ринок праці, і політики від Польщі до Угорщини не поспішають відправляти біженців назад. Ключова причина – економічна. Країни, що приймають, отримують вигоду з напливу українських біженців.