У яких країнах найвищі зарплати: перелік
Швейцарія стала світовим лідером за розміром середніх зарплат
Швейцарія посіла перше місце в рейтингу країн із найвищими середніми зарплатами. Про це йдеться у звіті журналу Ceoworld.
У цій країні середня зарплата у 2023 році становила $8111. На другому місці з показником $6633 розташувався Люксембург, на третьому – США ($6455). Китай посідає 63 місце.
До топ-10 країн із найвищою середньою заробітною платою входять:
- Швейцарія ($8111),
- Люксембург ($6633),
- США ($6455),
- Ісландія ($6441),
- Норвегія ($5665),
- Данія ($5642),
- Канада ($5081),
- Гренландія ($4665),
- Ірландія ($4622),
- Нідерланди ($4581).
При цьому за розміром погодинної оплати праці трійка лідерів інакша. Перше місце посідає Ісландія ($54,84), друге – Люксембург ($53,15) та третє – Швейцарія ($47,75 ). Це пояснюється тим, що в деяких країнах кількість робочих годин менша за більш високої ставки.
Також варто враховувати індекс вартості життя. Наприклад, жителі Швейцарії за годину заробляють на 12% більше бельгійців, але при цьому у других менші витрати на податки і в цілому вартість життя нижче майже вдвічі. Виходить, що у Бельгії рівень добробуту вищий, ніж у Швейцарії.
Оцінивши ці країни за Індексом вартості життя, картина буде наступна (у порядку зменшення вартості життя – від найвищої до найнижчої):
- Швейцарія ($117,3)
- Ісландія ($87,7)
- Норвегія ($82,2)
- Данія ($79,2)
- США ($74,2)
- Люксембург ($71,7)
- Австрія ($68,7)
- Нідерланди ($67,5)
- Німеччина ($66,0)
- Бельгія ($65,8)
Нагадаємо, аналітичний сервіс Numbeo презентував оновлений список найдорожчих європейських міст.Експерти Numbeo назвали найдорожчі для життя міста Європи. Фахівці Numbeo оцінюють вартість проживання, якість життя та ціни на нерухомість у різних країнах світу. Лідерами за вартістю життя виступають швейцарські міста – Женева (індекс вартості життя – 101,7) та Цюріх (100,4).
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