Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У яких країнах найвищі зарплати: перелік

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У яких країнах найвищі зарплати: перелік
До трійки країн із найбільшими зарплатами увійшли Люксембург та США
фото із відкритих джерел

Швейцарія стала світовим лідером за розміром середніх зарплат

Швейцарія посіла перше місце в рейтингу країн із найвищими середніми зарплатами. Про це йдеться у звіті журналу Ceoworld.

У цій країні середня зарплата у 2023 році становила $8111. На другому місці з показником $6633 розташувався Люксембург, на третьому – США ($6455). Китай посідає 63 місце.

До топ-10 країн із найвищою середньою заробітною платою входять:

  • Швейцарія ($8111),
  • Люксембург ($6633),
  • США ($6455),
  • Ісландія ($6441),
  • Норвегія ($5665),
  • Данія ($5642),
  • Канада ($5081),
  • Гренландія ($4665),
  • Ірландія ($4622),
  • Нідерланди ($4581).

При цьому за розміром погодинної оплати праці трійка лідерів інакша. Перше місце посідає Ісландія ($54,84), друге – Люксембург ($53,15) та третє – Швейцарія ($47,75 ). Це пояснюється тим, що в деяких країнах кількість робочих годин менша за більш високої ставки.

Також варто враховувати індекс вартості життя. Наприклад, жителі Швейцарії за годину заробляють на 12% більше бельгійців, але при цьому у других менші витрати на податки і в цілому вартість життя нижче майже вдвічі. Виходить, що у Бельгії рівень добробуту вищий, ніж у Швейцарії.

Оцінивши ці країни за Індексом вартості життя, картина буде наступна (у порядку зменшення вартості життя – від найвищої до найнижчої):

  • Швейцарія ($117,3)
  • Ісландія ($87,7)
  • Норвегія ($82,2)
  • Данія ($79,2)
  • США ($74,2)
  • Люксембург ($71,7)
  • Австрія ($68,7)
  • Нідерланди ($67,5)
  • Німеччина ($66,0)
  • Бельгія ($65,8)

Нагадаємо, аналітичний сервіс Numbeo презентував оновлений список найдорожчих європейських міст.Експерти Numbeo назвали найдорожчі для життя міста Європи. Фахівці Numbeo оцінюють вартість проживання, якість життя та ціни на нерухомість у різних країнах світу. Лідерами за вартістю життя виступають швейцарські міста – Женева (індекс вартості життя – 101,7) та Цюріх (100,4).

Читайте також: Україна стала лідером у світі за показником стабільності фіксованого інтернету
Теги: фінанси гроші Люксембург Україна Ісландія Китай Швейцарія зарплата

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніяких справжніх перемовни між Україною та РФ до суттєвих змін на фронті чи до виборів в США не буде
Переговори будуть вже скоро? Ні, і ось чому
7 липня, 17:00
Все, що потрібно Китаю, – це купувати російські природні ресурси за фіатний юань
Китай вийшов на новий геополітичний рівень
5 липня, 19:00
В Українській вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку
Борги в зеленій енергетиці негативно впливають на сектор біопалива – WWF-Україна
13 липня, 15:51
Китай може зіграти величезну роль у врегулюванні війни, адже Росія дуже залежить від свого ринку експорту
Зеленський назвав країни, які можуть зупинити війну в Україні
6 липня, 14:10
Росія посилює атаки, використовуючи «планерні бомби»
Росія посилює атаки на авіабази України: названо мету
7 липня, 11:20
9-11 липня 2024 року лідери НАТО збираються у Вашингтоні на саміт
«Україну не можна запрошувати в НАТО»: Представники світових вишів написали відкритий лист
9 липня, 18:12
21 липня у Євпаторії окупаційна влада почала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України
Знесення останньої української церкви в Криму: розпочато кримінальне провадження
22 липня, 20:36
Іраклій Кобахідзе заявив, що американці мають вирішити, хто буде їхнім президентом
Війна в Україні завершиться, якщо Трамп стане президентом США? Прем'єр Грузії відповів
22 липня, 21:05
Затримання працівників ТЦК на Тернопільщині
Затримання працівників ТЦК на Тернопільщині: реакція оперативного командування «Захід»
2 серпня, 19:09

Економіка

Ціна біткоїна знизилася до мінімуму за останні п'ять місяців
Ціна біткоїна знизилася до мінімуму за останні п'ять місяців
У яких країнах найвищі зарплати: перелік
У яких країнах найвищі зарплати: перелік
Українці відвойовують собі місце серед бізнесменів у Польщі
Українці відвойовують собі місце серед бізнесменів у Польщі
Експорт російської нафти зазнав краху: деталі від Bloomberg
Експорт російської нафти зазнав краху: деталі від Bloomberg
Китай планує «колонізувати» понад 60 країн. Список тих, хто вже втрапив у пастку
Китай планує «колонізувати» понад 60 країн. Список тих, хто вже втрапив у пастку
Сьома країна Європи вирішила «забанити» російський газ. Але є нюанс
Сьома країна Європи вирішила «забанити» російський газ. Але є нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
19K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
18K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9038
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8753
Яблучний спас 2024: коли Преображення Господнє, що потрібно нести у церкву, традиції та прикмети цього дня
6635
Донька Фаріон розповіла про її передчуття перед убивством

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua