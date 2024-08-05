У яких країнах найвищі зарплати: перелік

Швейцарія стала світовим лідером за розміром середніх зарплат

Швейцарія посіла перше місце в рейтингу країн із найвищими середніми зарплатами. Про це йдеться у звіті журналу Ceoworld.

У цій країні середня зарплата у 2023 році становила $8111. На другому місці з показником $6633 розташувався Люксембург, на третьому – США ($6455). Китай посідає 63 місце.

До топ-10 країн із найвищою середньою заробітною платою входять:

Швейцарія ($8111),

Люксембург ($6633),

США ($6455),

Ісландія ($6441),

Норвегія ($5665),

Данія ($5642),

Канада ($5081),

Гренландія ($4665),

Ірландія ($4622),

Нідерланди ($4581).

При цьому за розміром погодинної оплати праці трійка лідерів інакша. Перше місце посідає Ісландія ($54,84), друге – Люксембург ($53,15) та третє – Швейцарія ($47,75 ). Це пояснюється тим, що в деяких країнах кількість робочих годин менша за більш високої ставки.

Також варто враховувати індекс вартості життя. Наприклад, жителі Швейцарії за годину заробляють на 12% більше бельгійців, але при цьому у других менші витрати на податки і в цілому вартість життя нижче майже вдвічі. Виходить, що у Бельгії рівень добробуту вищий, ніж у Швейцарії.

Оцінивши ці країни за Індексом вартості життя, картина буде наступна (у порядку зменшення вартості життя – від найвищої до найнижчої):

Швейцарія ($117,3)

Ісландія ($87,7)

Норвегія ($82,2)

Данія ($79,2)

США ($74,2)

Люксембург ($71,7)

Австрія ($68,7)

Нідерланди ($67,5)

Німеччина ($66,0)

Бельгія ($65,8)

Нагадаємо, аналітичний сервіс Numbeo презентував оновлений список найдорожчих європейських міст.Експерти Numbeo назвали найдорожчі для життя міста Європи. Фахівці Numbeo оцінюють вартість проживання, якість життя та ціни на нерухомість у різних країнах світу. Лідерами за вартістю життя виступають швейцарські міста – Женева (індекс вартості життя – 101,7) та Цюріх (100,4).