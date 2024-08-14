У Японії стався витік десятків тонн радіоактивної води з АЕС «Фукусіма-1»

У Японії стався витік 25 тонн радіоактивної води на АЕС «Фукусіма-1»

Витік 25 тонн радіоактивної води стався з будівлі другого енергоблоку аварійної АЕС «Фукусіма-1» у Японії. Про це пише Trend. Вода не потрапила до довкілля, залишившись у підвалі.

«Це з'ясувалося після того, як в одному із резервуарів для контролю рідини у басейні для охолодження відпрацьованого ядерного палива було зафіксовано аномальне зниження рівня води. Подачу нової води було припинено, а для обстеження приміщень у будівлю було запущено робот», – пише видання.

У лютому на АЕС «Фукусіма-1» вже було зафіксовано витік радіоактивної води. За даними компанії TEPCO, вона сталася на обладнанні для очищення води від радіонуклідів. Передбачається, що частина радіоактивної води пішла у ґрунт. Витоку води з АЕС у морі не виявлено.

Нагадаємо, після дворічного огляду Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалило план Японії щодо скидання забрудненої води із зруйнованої атомної електростанції (АЕС) «Фукусіма-1» до Тихого океану, незважаючи на шалений опір Пекіна та деяких місцевих мешканців.Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що скидання води чинитиме «незначний радіологічний вплив на людей та довкілля».