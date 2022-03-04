Наслідний принц Саудівської Аравії може стати посередником у розмові Зеленського з Путіним

Королівство готове стати посередником між усіма сторонами.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман пропонує посередництво під час розмов між президентом країни-агресора Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Посольство Саудівської Аравії

Він начебто отримав телефонний дзвінок від президента Росії Володимира Путіна, під час якого вони обговорили двосторонні відносини.

Принц Мохаммед бен Салман пояснив позицію Королівства та його підтримку зусиль, які ведуть до політичного рішення, яке забезпечує безпеку та стабільність, а також що Королівство готове стати посередником між усіма сторонами.

Окремо, наслідний принц говорив з президентом України Володимир Зеленський, де висловив готовність виступати посередником між сторонами конфлікту.

Нагадаємо, Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.