Обстріли Запорізької АЕС припинилися

У ніч на 4 березня російські окупанти атакували Запорізьку АЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС лишається складною

Російські окупанти припинили обстріли Запорізької АЕС. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram.

«Ситуація продовжує залишатися складною, але пожежу на ЗАЕС дійсно ліквідовано. Вся світова спільнота зараз з нами. Обстріли припинилися», - написав він.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок цього на АЕС виникла пожежа.

О 6:20 рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на АЕС на площі 2 тис. кв. м.

Наразі готується план евакуації мешканців Енергодара.

Якщо на Запорізькій АЕС станеться вибух, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль.

Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС, звернувшись до світу.

Також Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН.