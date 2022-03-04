Обстріли Запорізької АЕС припинилися
Ситуація на Запорізькій АЕС лишається складною
Російські окупанти припинили обстріли Запорізької АЕС. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram.
«Ситуація продовжує залишатися складною, але пожежу на ЗАЕС дійсно ліквідовано. Вся світова спільнота зараз з нами. Обстріли припинилися», - написав він.
Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок цього на АЕС виникла пожежа.
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Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС, звернувшись до світу.
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН.