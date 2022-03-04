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    Події в Україні

    Обстріли Запорізької АЕС припинилися

    У ніч на 4 березня російські окупанти атакували Запорізьку АЕС - Обстріли Запорізької АЕС припинилися
    У ніч на 4 березня російські окупанти атакували Запорізьку АЕС

    Ситуація на Запорізькій АЕС лишається складною

    Російські окупанти припинили обстріли Запорізької АЕС. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram.

    «Ситуація продовжує залишатися складною, але пожежу на ЗАЕС дійсно ліквідовано. Вся світова спільнота зараз з нами. Обстріли припинилися», - написав він.

    Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок цього на АЕС виникла пожежа.

    О 6:20 рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на АЕС на площі 2 тис. кв. м.

    Наразі готується план евакуації мешканців Енергодара.

    Якщо на Запорізькій АЕС станеться вибух, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль.

    Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

    Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

    Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС, звернувшись до світу.

    Також Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

    Теги: Запоріжжя пожежа Росія окупанти катастрофа війна АЕС Енергодар #stoprussia
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    Обстріли Запорізької АЕС припинилися