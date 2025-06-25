НАТО лестить Трампу, щоб втримати його на боці Києва – Bloomberg

«Кампанія лестощів, очолювана Рютте, заздалегідь обговорювалася європейськими лідерами»

Аналітики Bloomberg звернули увагу на те, що «НАТО намагається використати шарм», щоб утримати президента США Дональда Трампа на своєму боці та зберегти підтримку для України, передає «Главком».



«Прибуття Дональда Трампа на саміт НАТО в Гаазі посилило сумніви щодо зобов'язання США захищати своїх союзників, незважаючи на зусилля Генерального секретаря НАТО Марка Рютте підлеститися Трампу та забезпечити поновлення зобов'язань щодо статті 5», – йдеться у повідомленні.

Bloomberg пише, що президента США вітали як почесного гостя на вечері у королівській резиденції.

«Дозвольте мені віддати належне давньому лідерству президента Трампа, який закликав НАТО збільшити витрати на оборону», – сказав генеральний секретар Марк Рютте зібраним лідерам.

Очікується, що 25 червня Трамп має провести «переговори зі своїми союзниками», зокрема, очікується й зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Після чого американський лідер вийде до журналістів, і тоді «Рютте матиме уявлення про те, чи його план був успішним».

За словами двох високопоставлених чиновників, кампанія лестощів, очолювана Рютте, заздалегідь обговорювалася європейськими лідерами, які відчайдушно прагнули втримати Трампа та уникнути ще більш руйнівного погіршення трансатлантичних відносин.

Водночас, за словами чиновників, Рютте чітко дав європейським лідерам зрозуміти, що для того, щоб завоювати повагу Трампа, вони повинні підкріпити ці залицяння серйозним збільшенням витрат.

Повідомляється, що європейські лідери намагаються створити нову коаліцію для підтримки оборони України у війні проти Росії. Один чиновник припустив, що вони можуть використати очевидний успіх ударів Трампа по Ірану, щоб спонукати президента США запропонувати Києву більше підтримки.

Раніше стало відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував президенту США Дональду Трампу за «рішучі дії» в Ірані й те, що домігся від європейських союзників Альянсу зобов'язання підвищити видатки на оборону до 5% від свого валового внутрішнього продукту.

Рютте назвав дії США в Ірані «справді надзвичайними» й такими, на які «раніше ніхто не наважувався».

«Вітаю і дякую за ваші рішучі дії щодо Ірану. Це було справді надзвичайно, і ніхто інший не наважувався на це!», – написав Рютте.