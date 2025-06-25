Головна Світ Соціум
search button user button menu button

НАТО лестить Трампу, щоб втримати його на боці Києва – Bloomberg

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
НАТО лестить Трампу, щоб втримати його на боці Києва – Bloomberg
фото: Reuters

«Кампанія лестощів, очолювана Рютте, заздалегідь обговорювалася європейськими лідерами»

Аналітики Bloomberg звернули увагу на те, що «НАТО намагається використати шарм», щоб утримати президента США Дональда Трампа на своєму боці та зберегти підтримку для України, передає «Главком».
 
«Прибуття Дональда Трампа на саміт НАТО в Гаазі посилило сумніви щодо зобов'язання США захищати своїх союзників, незважаючи на зусилля Генерального секретаря НАТО Марка Рютте підлеститися Трампу та забезпечити поновлення зобов'язань щодо статті 5», – йдеться у повідомленні.

 Bloomberg пише, що президента США вітали як почесного гостя на вечері у королівській резиденції.

«Дозвольте мені віддати належне давньому лідерству президента Трампа, який закликав НАТО збільшити витрати на оборону», – сказав генеральний секретар Марк Рютте зібраним лідерам.

Очікується, що 25 червня Трамп має провести «переговори зі своїми союзниками», зокрема, очікується й зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Після чого американський лідер вийде до журналістів, і тоді «Рютте матиме уявлення про те, чи його план був успішним».

За словами двох високопоставлених чиновників, кампанія лестощів, очолювана Рютте, заздалегідь обговорювалася європейськими лідерами, які відчайдушно прагнули втримати Трампа та уникнути ще більш руйнівного погіршення трансатлантичних відносин.

Водночас, за словами чиновників, Рютте чітко дав європейським лідерам зрозуміти, що для того, щоб завоювати повагу Трампа, вони повинні підкріпити ці залицяння серйозним збільшенням витрат.

Повідомляється, що європейські лідери намагаються створити нову коаліцію для підтримки оборони України у війні проти Росії. Один чиновник припустив, що вони можуть використати очевидний успіх ударів Трампа по Ірану, щоб спонукати президента США запропонувати Києву більше підтримки.

Раніше стало відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував президенту США Дональду Трампу за «рішучі дії» в Ірані й те, що домігся від європейських союзників Альянсу зобов'язання підвищити видатки на оборону до 5% від свого валового внутрішнього продукту.

Рютте назвав дії США в Ірані «справді надзвичайними» й такими, на які «раніше ніхто не наважувався».

«Вітаю і дякую за ваші рішучі дії щодо Ірану. Це було справді надзвичайно, і ніхто інший не наважувався на це!», – написав Рютте.

Читайте також:

Теги: Марк Рютте НАТО Дональд Трамп саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через російську атаку горить будинок
Росія масовано атакувала Київ «шахедами» та ракетами: головне за ніч
23 червня, 05:49
Трамп: Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані
США атакували ядерні об'єкти в Ірані – Трамп
22 червня, 03:36
Євреї Америки та Ізраїлю можуть помститися Трампу
Євреї Америки та Ізраїлю можуть помститися Трампу
19 червня, 11:16
Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном
Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном
18 червня, 19:07
Трамп не посилить санкції проти РФ
Трамп відмовився посилювати санкції проти РФ
18 червня, 02:29
Зеленський провів зустріч з Вучичем
Вучич відмовився підписати підсумкову заяву саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
11 червня, 22:38
Трамп заявив, що законопроєкт не має ухвалюватися без його прямого схвалення
Трамп тисне на сенатора Грема, щоб послабити санкції проти Росії – WSJ
7 червня, 02:20
Китайська опера про бійку Трампа і Зеленського сколихнула глядачів
Зеленський і Трамп побилися на сцені. Китайський театр показав незвичну оперу (фото, відео)
6 червня, 20:38
Маск думає, що Трампу краще не бути президентом США
Маск підтримав ідею замінити Трампа на Венса
6 червня, 02:26

Соціум

НАТО лестить Трампу, щоб втримати його на боці Києва – Bloomberg
НАТО лестить Трампу, щоб втримати його на боці Києва – Bloomberg
У Польщі мікроавтобус врізався у вантажівку: обидва водії – українці
У Польщі мікроавтобус врізався у вантажівку: обидва водії – українці
CNN розсекретив розвіддані ударів по ядерному арсеналу Ірану. Білий дім розлютився
CNN розсекретив розвіддані ударів по ядерному арсеналу Ірану. Білий дім розлютився
Дрони атакували завод з виробництва БпЛА у російському Таганрозі
Дрони атакували завод з виробництва БпЛА у російському Таганрозі
Де туристи платять найвищі податки у Італії: перелік міст
Де туристи платять найвищі податки у Італії: перелік міст
Польща під прицілом: Проросійська пропаганда в Telegram підриває підтримку України
Польща під прицілом: Проросійська пропаганда в Telegram підриває підтримку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 червня: ситуація на фронті
161K
Розлучення Ляшків. Суд ухвалив несподіване рішення
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 червня 2025
20K
Суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти ексміністра Ткаченка
6022
Ексголова Тернопільської облради може отримати ще один вирок: деталі
5616
Переговори про ядерну програму. Іран висунув США ультиматум

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Вчора, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua