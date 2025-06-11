Вучич відмовився підписати підсумкову заяву саміту «Україна – Південно-Східна Європа»

Усі інші учасники форуму підписали заяву

Президент Сербії Александар Вучич не підписав спільну декларацію саміту «Україна – Південно-Східна Європа», у якій засуджується російська агресію та йдеться про нові санкції проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Вучич пояснив, що на нього ніхто «не тиснув», щоб він підписав цю декларацію. Він каже, що не зробив цього, бо в тексті є вимога накласти санкції на Росію. Усі інші учасники форуму підписали заяву.

У тексті декларації – засудження агресії РФ проти України, заклик до нових санкцій і повного виведення російських військ, підтримка членства України в ЄС і НАТО та створення спеціального трибуналу з розслідування злочинів РФ.

Сербія – єдина країна з учасників саміту, яка цей документ не підписала. Варто зазначити, що Вучич вперше побував в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Також відомо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі віч-на-віч із президентом Сербії Александром Вучичем. Александр Вучич запевнив у твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку Сербії.

Своєю чергою глава Української держави подякував за участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа», а також за фінансову та гуманітарну допомогу нашій країні, зокрема за підтримку енергетики.

Раніше президент Сербії зауважив, що українці вже «ситі» словами про велику підтримку та значну допомогу Україні.

«Від імені моєї країни я можу сказати, що Сербія залишатиметься твердою та непохитною у дотриманні Статуту ООН і міжнародного права, яке включає захист територіальної цілісності країн, визнаний ООН як найважливіший принцип. Ми завжди за це виступали і, як я вже сказав, залишатимемося твердими. Думаю, що певним чином це може бути корисним і для України», – каже він.

Нагадаємо, в Одесі відбувся саміт «Україна – Південно-Східна Європа». Під час засідання йшлося про регіональну безпеку, стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетична безпека, розмінування, післявоєнна відбудова, реабілітація, оздоровлення та підтримка військовослужбовців, дітей і ветеранів.