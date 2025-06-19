Ті, хто зробив ставку на Трампа, шукатимуть собі нового лідера

Якщо не війна в Україні, то напад Ізраїлю на Іран виявився небезпечною пасткою для самовпевненого і балакучого президента США Трампа.

Якщо Трамп обдурить Нетаньягу і під тиском гострої американської критики і Maga, яка не хоче втягування США у війну проти Ірану, не дасть Ізраїлю вчасно «Великої бомби», то радикальні євреї Америки та Ізраїлю можуть жорстоко помститися 80-річному дідусеві Трампу. Імпічмент демократів за Байдена і численні суди здадуться Трампу легкою прогулянкою порівняно з тим, що йому створять американські вороги війни з Іраном. До речі, цілком випадково, ця «миротворча» позиція багатьох республіканців збігається з побажаннями Путіна, Кремля, який боїться, що США та Ізраїль дотиснуть Іран. Так Москва ще раз використовує Трампа у великій геополітиці, як проти підтримки України, так і в підтримці Ірану.

Якщо ж президент Трамп не піде на поводу активістів Maga і антивоєнних політиків Америки і виконає свої обіцянки Ізраїлю, то ті, хто зробив ставку на Трампа, шукатимуть собі нового лідера, наприклад Венса.

Трампу залишається тільки тягнути час і блефувати, але недовго, інакше будуть незадоволені його нерішучістю обидві групи тиску на американського президента. Бо не Трамп, а вони будуть шантажувати його.

У будь-якому разі виграє Путін, який рятує Іран і успішно посилює політичну напруженість у США, що відповідає інтересам Росії.