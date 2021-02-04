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    У світі

    Навальний написав звернення до прихильників й звинуватив Путіна у помсті

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    2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному&nbsp;умовний термін на реальний - Навальний написав звернення до прихильників й звинуватив Путіна у помсті
    2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний

    Опозиціонер заявив, що справа проти нього – послання Путіна та його друзів всій Росії

    Російський опозиціонер Олексій Навальний звернувся до своїх прихильників, закликавши їх залишатися вільними.

    Звернення оприлюднено в Instagram Навального.

    «Залізні двері за мною зачиняються з оглушливим брязкотом, але я відчуваю себе вільною людиною. Завдяки впевненості в своїй правоті. Завдяки вашій підтримці. Завдяки підтримці своєї сім'ї», – написав він.

    «Демонстративне беззаконня, що відбувається зі мною з моменту, як я зійшов з трапа літака, – це помста Путіна особисто мені. За те, що вижив, за те, що насмілився повернутися. Тепер ще й за те, що розповів про його палац», – зазначив опозиціонер.

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    Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny)

    Навальний заявив, що справа проти нього – послання Путіна та його друзів всій Росії:

    «Бачили, як ми можемо, а? Начхаємо на закони і звернемо в баранячий ріг будь-якого, хто наважиться йти проти нас. Ми і є закон», – написав опозиціонер.

    Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний

    Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозиціонера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

    Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

    Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.

    Теги: Росія Путін путінський режим політика Олексій Навальний правосуддя вирок
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