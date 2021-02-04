Вирок Навальному: в Конгрес США внесли проєкт санкцій проти Росії

Законопроєкт передбачає санкції проти осіб, причетних до отруєння і тюремного ув'язнення політика

Група американських сенаторів внесла до Конгресу США законопроєкт про санкції проти Росії через вирок опозиціонеру Олексію Навальному.

Відповідну заяву опубліковано на сайті сенатора-республіканця Марка Рубіо.

Іншими авторами ініціативи виступили його колеги-демократи Кріс Кунс, Бен Кардін, Кріс Ван Холлен, Дік Дурбін, а також сенатор-республіканець Мітт Ромні.

Законопроєкт передбачає санкції проти осіб, причетних до отруєння і тюремного ув'язнення політика

«Сенатори повторно внесли законопроєкт, який передбачає запровадження цілеспрямованих санкцій проти російських чиновників, причетних до порушень міжнародного права, в тому числі до отруєння і тюремного ув'язнення опозиційного лідера та активіста з боротьби з корупцією Олексія Навального», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозиціонера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.