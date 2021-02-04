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    У світі

    Вирок Навальному: в Конгрес США внесли проєкт санкцій проти Росії

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    2 лютого суд в РФ замінив опозиціонеру Олексію Навальному&nbsp;умовний термін на реальний - Вирок Навальному: в Конгрес США внесли проєкт санкцій проти Росії
    2 лютого суд в РФ замінив опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний

    Законопроєкт передбачає санкції проти осіб, причетних до отруєння і тюремного ув'язнення політика

    Група американських сенаторів внесла до Конгресу США законопроєкт про санкції проти Росії через вирок опозиціонеру Олексію Навальному.

    Відповідну заяву опубліковано на сайті сенатора-республіканця Марка Рубіо.

    Іншими авторами ініціативи виступили його колеги-демократи Кріс Кунс, Бен Кардін, Кріс Ван Холлен, Дік Дурбін, а також сенатор-республіканець Мітт Ромні.

    Законопроєкт передбачає санкції проти осіб, причетних до отруєння і тюремного ув'язнення політика

    «Сенатори повторно внесли законопроєкт, який передбачає запровадження цілеспрямованих санкцій проти російських чиновників, причетних до порушень міжнародного права, в тому числі до отруєння і тюремного ув'язнення опозиційного лідера та активіста з боротьби з корупцією Олексія Навального», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний

    Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозиціонера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

    Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

    Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.

    Теги: Росія США санкції отруєння політика Олексій Навальний опозиція вирок
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