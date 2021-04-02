Навальний у колонії схуд на вісім кілограмів

Політик пов'язує різку втрату ваги з тим, що йому, за його словами, не дають спати

Російський опозиціонер Олексій Навальний з дня прибуття в колонію схуд на вісім кілограмів.

Про це йдеться в його Telegram-каналі.

Політик пов'язує різку втрату ваги з тим, що йому, за його словами, не дають спати. У справі Навального стоїть позначка «схильний до втечі», тому його щогодини перевіряють вночі.

Зазначимо, 31 березня опозиціонер оголосив голодування через недопуск незалежного лікаря.

За словами політика, у нього болить спина і нога, втрата чутливості поширилася з правої на ліву ногу.

Раніше повідомлялося, що Навальний у в’язниці потребує знеболювального. У нього сильно болить нога.

20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

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