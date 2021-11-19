Найбільший сталевар світу вирішив урятувати планету

Найбільший виробник сталі опублікував план декарбонізації

Китайська компанія China Baowu Steel Group, яка є найбільшим сталеваром у світі, створила план щодо порятунку планети за допомогою скорочення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, повідомляє Bloomberg.

Найбільший виробник сталі опублікував план декарбонізації (зменшення викидів вуглецю) виробництва. Він включає шість пунктів: підвищення енергетичної ефективності існуючих доменних цехів, зниження інтенсивності викидів вуглецю доменними печами на 30 відсотків, виробництво сталі з використанням водню в якості палива, модернізація електродугових печей, збільшення використання переробленої сталі та розробка технології уловлювання вуглецю на виробництві.

Китайський сталевар також вирішив створити фонд, який щорічно витрачатиме 35 мільйонів юанів (близько $5,5 мільйона на дослідження в галузі низьковуглецевої металургії. Також планується створити альянс серед 62 заводів та підприємств для скорочення викидів парникових газів, які створює металургійний сектор, що завдають шкоди планеті.

Опубліковані плани з декарбонізації компанії у своїй не включають термінів реалізації. Раніше компанія повідомляла, що максимальної кількості викидів вона досягне в 2023 році, після чого перейде до вуглецевої нейтральності до 2050 року.

China Baowu Steel Group уточнює, що використання водню як паливо є ключовим елементом для декарбонізації підприємств. При цьому подібна технологія все ще залишається непроробленою і витратною, за прогнозами аналітиків агентства, виробництво сталі з використанням водню як альтернатива викопному паливу (вугілля) може стати рентабельним лише до 2050 року.

Процес декарбонізації підприємств у світі стикається з серйозними перешкодами. Експерти зазначають, що традиційні джерела енергії, наприклад, нафта та газ, ще довгі роки будуть частиною світової енергосистеми. Так, за словами генерального директора британської нафтогазової компанії BP Бернарда Луні, у майбутньому вуглеводні продовжать відігравати важливу роль, незважаючи на активні зусилля щодо переходу на відновлювані джерела енергії. Найкраще, що можна зробити в такій ситуації, на його думку, –збалансувати видобуток та переробку викопного палива для зниження викидів вуглецю.