Німеччина планує серйозно взятися за працевлаштування українських біженців

У Німеччині 400 тисяч людей безробітні, але володіють базовим рівнем німецької мови

Міністр праці Німеччини, Губертус Гайль, наголошує на необхідності прискорити процес працевлаштування українських біженців, навіть якщо вони не володіють німецькою мовою на досконалому рівні. Про це повідомляє DW.

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За словами Гайля, в Німеччині 400 тисяч людей безробітні, але володіють базовим рівнем німецької мови. З них близько 200 тисяч – це біженці з України, які пройшли або мають намір пройти інтеграційний курс.

«Ми говоримо про потенційні 400 тисяч людей на нашому ринку праці, які мають хоча б базові знання німецької мови», - уточнив Гайль.

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Виконавчий директор німецької асоціації роботодавців (BDA) Штеффен Кампетер зазначив, що працевлаштування біженців має стати пріоритетом.

«Будь-які можливості працевлаштування кращі, ніж залишатися на виплатах соціальної допомоги», – сказав Кампетер, якого цитує агентство Reuters.

Уряд Німеччини планує зміцнити вимоги до українських біженців, зокрема, зобов'язати їх регулярно звітувати про пошуки роботи. Раніше від українських біженців цього не потрібно, але тепер це зміниться, як заявив міністр праці Губертус Гайль.

Українські біженці, які отримують допомогу від Німеччини, будуть зобов'язані регулярно звітувати про пошук роботи. Агентство з праці, у свою чергу, більш активно пропонуватиме їм вакансії, що відповідають їх кваліфікації та досвіду.

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«Тим, хто не захоче співпрацювати чи відмовлятися від запропонованої роботи, можуть скоротити виплати», – наголосив Губертус Гайль.

Раніше повідомлялося, що в уряді Німеччини піднімаються розмови щодо поступок для українських біженців. Зокрема, лунають заклики брати українців на роботу без достатнього рівня володіння німецькою мовою.

Нагадаємо, що українські біженці почали виїжджати з Канади через особисті економічні проблеми. Життя у країні виявилося занадто дорогим.

Раніше дипломатка розповіла про пільги та проблеми українських біженців у Бельгії.

До слова, Ірландія змінила правило проживання для українських біженців. Відтепер особам із тимчасовим захистом дозволять виїжджати у різдвяний період із країни без втрати безкоштовного житла.