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Як почуваються українці у Литві: дослідження виявило три проблеми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як почуваються українці у Литві: дослідження виявило три проблеми
Багато українців думають над тим, аби залишитись у Литві на декілька років
фото із відкритих джерел

77% українців зазначили, що стикаються у Литві із проблемою довгих черг до лікарень

Наразі у Литві проживають близько 85 тис. українців. Нове дослідження показало, як вони почуваються в країні, з якими викликами стикаються у своєму повсякденному житті. Опитані акцентували увагу на проблемах із доступом до курсів мови, лікування, а також на певному відчуженні з боку місцевого населення. Про це пише Delfi.

Представник Центр досліджень Східної Європи провів опитування, в якому взяли участь понад 200 респондентів, а також проведено інтерв'ю у восьми українців, які приїхали до Литви після 24 лютого 2022 року.

Майже 90% українців планують вивчати литовську мову і більше половини мотивовані робити це на знак подяки за те, що країна їх прийняла. Основні проблеми українців у Литві – недостатня доступність курсів мови, великі черги до лікарів та відчуття відчуження та соціального ризику.

У звіті сказано: попри те, що українцям нелегко потрапити до Литви, країна стала популярним напрямком для біженців. Українці найчастіше вказували, що обрали Литву, оскільки вона підтримує Україну з 2014 року. Цю причину вказали понад 62% респондентів. Друга причина – зв'язки з Литвою: приїхали заради членів родини, друзів, знайомих (38%).

Третя популярна причина – у Литві можна домовитись російською (36%). Більшість респондентів оцінюють свій досвід у Литві позитивно і висловлюють подяку країні та її мешканцям. Абсолютна більшість учасників опитування – 90% – були жінки. Більша частина (майже 75%) приїхали до Литви з дітьми, майже 28% – з батьками, а 26% – з партнером або партнеркою.

Представники центру припускають, що небажання українців-чоловіків брати участь в опитуванні може бути пов'язане зі страхом – деякі не хочуть опинитися в зоні уваги. Майже 85% респондентів вказали, що живуть у Литві понад рік, понад 74% живуть у Вільнюсі. 48% сказали, що отримали тимчасовий дозвіл на проживання в Литві. Другий юридичний статус, поширений серед українців, – гуманітарна віза (25%).

Серед найактуальніших проблем – доступність медичної допомоги (51%), доступність курсів литовської мови (46%) та допомога у пошуках роботи, житла та фінансової підтримки (відповідно 30%, 14% та 23%).

Більшість актуальним питанням були недорогі мовні курси. На запитання, чому вони хочуть вивчати мову, майже 90% вказали: з вдячності країні, яка їх прийняла. Більше 35% вказали, що без володіння мовою страждає соціальне життя, майже 23% зауважили, що без знання мови складно отримати послуги соціальної допомоги, банків, у магазинах тощо, ще майже 21% вказав, що через незнання мови не може знайти роботу.

Більшість учасників опитування хочуть знати мову, бо мають намір залишитись у Литві і, навіть, отримати громадянство. Більшість українців, які приїхали після 24 лютого 2022 року, планують залишитися в Литві назавжди. Українці зазначають, що не лише потребують недорогих мовних курсів, а й відчувають брак часу для їх відвідування.

Інша річ із проблемою отримання медичної допомоги. Для більшості українців це нова проблема. У приватних медичних клініках України консультація в середньому коштувала 15-25 євро. Українці могли собі дозволити сплатити таку суму. У Литві ситуація інша. 77% українців сказали, що стикаються із проблемою довгих черг до лікарів.

50% респондентів зауважили, що стикалися з негативним соціальним досвідом, більше 19% сказали, що їм відмовили в оренді житла, а 9% не було прийнято на роботу. Щодо негативного соціального досвіду – це й негативні коментарі у соціальних мережах, але респонденти сказали, що прямі конфронтації бували нечасто.

Автори дослідження зазначили: у соціальних мережах видно, що не всі литовці однаково оцінюють жінок та чоловіків, які приїхали до Литви з України – до чоловіків ставляться ворожіше. У соціальних мережах часто пишуть, що українські чоловіки зараз мають захищати свою батьківщину. 76% учасників опитування вказали, що найближчим часом не планують їхати з Литви. Понад 40% вказали, що залишаться в Литві до кінця війни, приблизно стільки ж вказали, що планують залишитись у Литві надовго – на кілька років. Автори дослідження вказали, що українці вважають привабливою перспективою набуття литовського громадянства.

Нагадаємо, нещодавно у Будинку національних громад Вільнюса відбувся, присвячений презентації курсів литовської мови для біженців з України. Про це пише місцеве видання Obzor. Курси литовської мови у Будинку національних громад відвідуватимуть понад 620 осіб, сформовано 30 груп, 20 з яких фінансує посольство США у Литві. Проект триватиме 18 місяців, при цьому 20 груп знову збиратимуться кожні шість місяців, створюючи тим самим умови для організації безперервного навчання. Мову зможуть вивчати не лише біженці з України, а й представники інших етнічних спільнот.

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Теги: українці Литва послуги громадянство населення біженці

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