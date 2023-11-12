Чи буде інтернет під час відключень світла? Відповідь Мінцифри

Під час планових відключень електроенергії понад половина користувачів залишиться з доступом до Інтернету

Під час планових відключень електроенергії більше ніж половина українців буде підключена до інтернету. Про це розповів директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Юрій Мацик в ефірі телемарафону.

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«Під час планових відключень електроенергії понад половина користувачів залишиться з доступом до Інтернету», – пояснив Мацик.

Він уточнив, що така можливість існує у випадку відключення протягом 24 годин, якщо більше - до 72 годин дотягнути можуть максимум 37% користувачів, і то при умові, що вони вдома будуть мати власне живлення.

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