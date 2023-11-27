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Українські біженці у Німеччині: посол побачив нові тенденції міграції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українські біженці у Німеччині: посол побачив нові тенденції міграції
Мартін Єґер розповів про життя українців у Німеччині
фото із соцмережі X Мартіна Єґера

Дипломат Мартін Єґер переконаний, що українці зараз більше переїздять з Польщі до Німеччини

Наразі у Німеччині не спостерігається потік біженців з України, але невелика їх кількість все ще приїжджає у країну, насамперед із Польщі. Про це повідомив німецький посол в Україні Мартін Єґер в інтерв’ю «Укрінформу». 

За словами посла, до Німечччини на цей час щомісяця прибуває близько 800 осіб. «Зараз у Німеччині проживає понад мільйон українців. Ми їх дуже тепло прийняли. Їм раді в Німеччині, й ми підтримуємо їх у міру наших можливостей», – сказав посол.

Єґер зауважив, що ці люди також є чудовим капіталом для майбутнього, бо вони будуть містком між Німеччиною й Україною. «Візьміть лише той факт, що 200 тис. українських дітей ходять до школи в Німеччині, вивчають там німецьку мову і дуже добре знайомляться з нашою країною. Це окрилюватиме нашу майбутню співпрацю не тільки в економіці, а й у культурі», – пояснив посол.

Єґер також зауважив, що українські біженці зараз отримують такі самі соціальні виплати, як і місцеве населення, яке їх потребує, і це є виправдано.

Німецький посол в Україні зазначив, що українці можуть розраховувати на те, що вони й надалі будуть отримувати належну підтримку в Німеччині. Також він розповів про працевлаштування українців. За його даними, з тих, хто працездатний, наразі працевлаштовані майже 20%. Єґер додав, що 60% українців ще беруть участь у мовних та інтеграційних курсах. 

«Минулого року наш уряд витратив 2 млрд євро на виплати для українців у Німеччині, цього року ми розраховуємо витратити 2,75 млрд євро. Ми розглядаємо це як частину нашої великої підтримки боротьби України за свободу», – підсумував посол.

До слова, Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися з імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.

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Теги: Німеччина посол українці населення біженці

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