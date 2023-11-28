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Литва хоче знову уніфікувати санкції проти РФ та Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литва хоче знову уніфікувати санкції проти РФ та Білорусі
фото ілюстративне

Департамент державної безпеки Литви вважає, що Білорусь загрожує іншим країнам

Литва планує повернутись до перемовин щодо того, щоб уніфікувати санкцій проти росіян і білорусів. Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає Delfi.

«Вважаю, що слід повернутися до цих дискусій і ще раз поговорити з парламентаріями, бо є нові обставини, які необхідно оцінити», – заявила Білотайте.

Міністерка зауважила, що наразі Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви попереджає про загрози, що походять від Білорусі, саме тому варто переглянути уніфікацію санкцій.

«Ці дискусії тривають, особливо після того, як ДДБ публічно представив громадськості свої аргументи, вказуючи реальні загрози», – додала вона.

Нагадаємо, у четвер, 20 квітня, парламент Литви остаточно затвердив введення національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною в Україні. Законопроект про обмежувальні заходи через військову агресію проти України посилив порядок надання постійного чи тимчасового посвідки на проживання, видачі віз та заборонив переміщення громадян Росії через зовнішній кордон Європейського союзу.

Теги: Білорусь росія санкції Литва

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