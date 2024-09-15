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У Польщі постраждалих від повені рятують гелікоптери

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Польщі постраждалих від повені рятують гелікоптери
Польські військові гелікоптерами евакуюють людей із затоплених районів
фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/Х

Інші шляхи евакуації затоплені

У південно-західній частині Польщі, де виникла велика повінь, людей почали евакуювати гелікоптерами. Інші шляхи евакуації затоплені. Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, пише PAP.

Зокрема, вертольоти евакуюють людей з населених пунктів Клодзької долини, що у Нижньосілезькому воєводстві неподалік від кордону з Чехією. У місті Строни-Шльонські прорвало дамбу.

За словами міністра, у цьому та сусідньому Опольському воєводстві найскладніша ситуація.

Залучені всі сили та ресурси, включно з пожежною службою, поліцією та армією, наголосив Косіняк-Камиш. Він також пояснив, що через бурхливу течію не завжди можна використовувати човни. Тому на евакуацію спрямували гелікоптери.

У Польщі постраждалих від повені рятують гелікоптери фото 1

Косіняк-Камиш пообіцяв, що пошкоджену інфраструктуру та перерване транспортне сполучення відновлять «у найкоротші терміни».

У Польщі постраждалих від повені рятують гелікоптери фото 2

Як розповів PAP мер міста Клодзько Міхал Пішко, у центрі під водою опинились десять вулиць. Глибина води в затоплених кварталах у центрі міста коливається від 50 см до 1,5 метра. Наразі з Клодзько евакуювали 19 людей. Вони знайшли притулок у початковій школі та у критому басейні.

Нагадаємо, що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

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Теги: міністр місто притулок повінь Польща

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