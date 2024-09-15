У Польщі постраждалих від повені рятують гелікоптери
Інші шляхи евакуації затоплені
У південно-західній частині Польщі, де виникла велика повінь, людей почали евакуювати гелікоптерами. Інші шляхи евакуації затоплені. Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, пише PAP.
Зокрема, вертольоти евакуюють людей з населених пунктів Клодзької долини, що у Нижньосілезькому воєводстві неподалік від кордону з Чехією. У місті Строни-Шльонські прорвало дамбу.
За словами міністра, у цьому та сусідньому Опольському воєводстві найскладніша ситуація.
😱 Місто йде під воду: прорвало дамбу у польському Строні-Шльонську.
Людей евакуювали гелікоптери. Через циклон «Борис» загинули щонайменше 5 людей у Румунії та 1 у Польщі. pic.twitter.com/3RJwmswmQL
Залучені всі сили та ресурси, включно з пожежною службою, поліцією та армією, наголосив Косіняк-Камиш. Він також пояснив, що через бурхливу течію не завжди можна використовувати човни. Тому на евакуацію спрямували гелікоптери.
Косіняк-Камиш пообіцяв, що пошкоджену інфраструктуру та перерване транспортне сполучення відновлять «у найкоротші терміни».
Як розповів PAP мер міста Клодзько Міхал Пішко, у центрі під водою опинились десять вулиць. Глибина води в затоплених кварталах у центрі міста коливається від 50 см до 1,5 метра. Наразі з Клодзько евакуювали 19 людей. Вони знайшли притулок у початковій школі та у критому басейні.
Нагадаємо, що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.
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