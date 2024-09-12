Що загрожує Африці більше, ніж спека: аналіз вчених

Дослідники вважають, що часті шторми та повені можуть принести людству більше шкоди, аніж спека та опустелювання територій

Внаслідок зміни клімату на Землі найбільшу загрозу для пустель становлять катастрофічні повені. А портовим містам Близького Сходу та Північної Африки слід очікувати руйнівних наслідків від повеней через посилення ерозії ґрунту в прибережних районах. Про це пише Science Daily.

Вчені здійснили дослідження, де проаналізували наслідки руйнівних повеней, які сталися минулого року в місті Дерна, Лівія. Стихія забрала життя понад 11,3 тис. осіб. Учені вважають, що посилення ерозії ґрунту сприяло таким жахливим наслідкам.

Згідно з інформацією фахівців, посушливі регіони Землі зараз неймовірно вразливі. Водночас частота екстремальних погодних умов продовжує зростати зі змінами клімату.

В останнє десятиліття північноафриканська Сахара вже зіткнулася з небезпечним поєднанням погодних умов. Йдеться про періоди сильної посухи, які змінюються інтенсивними прибережними зливами. «Дедалі більше опустелювання місцевості призводить до ще більших посух, а зливи в регіоні почастішали через прогрівання морської води в Східному Середземномор'ї внаслідок глобального потепління. Два фактори посилюють ерозію ґрунту, створюючи смертоносні грязьові потоки. У деяких випадках такі потоки не можуть витримати навіть греблі», – пише співавтор статті Ессам Хеггі з Лабораторії мікрохвильових систем, датчиків і візуалізації (MiXIL).

Попри поширену думку про те, що посухи є найбільшою загрозою для Сахари, Хеггі вважає, що це не так. Результати дослідження показують, що найсмертоносніша повінь в Африці поєднувала в собі два фактори: велику кількість опадів і обвалення двох протипаводкових гребель. Ба більше, пересушений ґрунт перетворився на грязьовий потік, який збільшив щільність води, що тече.

Дослідники кажуть, що потоки води були занадто забруднені, а це зі свого боку збільшило руйнування. У такий спосіб було зруйновано дві греблі, які були покликані захищати місцеве населення від паводку. «Те, що сталося в Лівії, може трапитися в багатьох густонаселених районах Північної Африки та Аравійського півострова», – попереджають учені.

Також є такі фактори ризику як шторми, що посилюються зі зміною клімату, і зростання населення міст.

Нагадаємо, через кліматичні зміни Близький Схід стане непридатним для проживання. Таке припущення висловили аналітики Ради з міжнародних відносин Крістіна Бурі та Стівен Кук у статті для Foreign Policy. За їхніми словами, безперервна спека приносить із собою величезні проблеми – не лише мешканцям регіону, а й спільнотам за його межами.