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Негода у Європі: «Укрзалізниця» назвала рейси, графік яких змінено

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Негода у Європі: «Укрзалізниця» назвала рейси, графік яких змінено
В «Укрзалізниці» наголосили, що робота триває сумісно із європейськими колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією
фото з відкритих джерел

Поїзди з/до Варшави, Хелма та Кошице курсують без змін та за графіком

Через повінь у Чехії, Австрії та Польщі у неділю скасовано рейс Відень-Будапешт-Київ, а також Прага-Перемишль-Прага. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Рейс Відень – Будапешт – Київ сьогодні скасовано. Пасажирів із квитками у Відні просимо підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безкоштовне поселення.

Рейси Прага – Перемишль – Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки», – йдеться у повідомленні.

Стосовно інших рейсів, ситуація складається наступним чином:

  • Рейс Київ - Будапешт - Відень прямуватиме до Будапешта;
  • Рейси Чоп - Відень - Чоп їдуть від кінцевої до кінцевої;
  • Поїзди з/до Варшави, Хелма та Кошице курсують без змін та за графіком.

В «Укрзалізниці» наголосили, що робота триває сумісно із європейськими колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією.

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, у кількох країнах Центральної Європи екстрені служби та навіть армійські підрозділи надають допомогу мешканцям, які потерпають від екстремальних погодних явищ. Циклон «Борис» приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі, сильний вітер, а в деякі регіони навіть снігопади.

Сьогодні, 15 вересня, у польському місті Глухолази повінь зруйнувала міст. Місцева влада закликає людей евакуйовуватися. Зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска. Незабаром після цього міст зруйнувався.

У південно-західній частині Польщі, де виникла велика повінь, людей почали евакуювати гелікоптерами. Інші шляхи евакуації затоплені. Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш

 

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Теги: міністр Будапешт місцева влада Укрзалізниця Відень робота вітер влада повінь

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