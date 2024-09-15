Негода у Європі: «Укрзалізниця» назвала рейси, графік яких змінено

В «Укрзалізниці» наголосили, що робота триває сумісно із європейськими колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією

Поїзди з/до Варшави, Хелма та Кошице курсують без змін та за графіком

Через повінь у Чехії, Австрії та Польщі у неділю скасовано рейс Відень-Будапешт-Київ, а також Прага-Перемишль-Прага. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Рейс Відень – Будапешт – Київ сьогодні скасовано. Пасажирів із квитками у Відні просимо підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безкоштовне поселення.

Рейси Прага – Перемишль – Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки», – йдеться у повідомленні.

Стосовно інших рейсів, ситуація складається наступним чином:

Рейс Київ - Будапешт - Відень прямуватиме до Будапешта;

Рейси Чоп - Відень - Чоп їдуть від кінцевої до кінцевої;

Поїзди з/до Варшави, Хелма та Кошице курсують без змін та за графіком.

В «Укрзалізниці» наголосили, що робота триває сумісно із європейськими колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією.

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