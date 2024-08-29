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Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
Німці все частіше вибирають для життя Швейцарію та Австрію
фото із відкритих джерел

Більшість німецьких емігрантів проживає у Швейцарії

Майже 13 тис. громадян Німеччини емігрували у 2023 році до сусідніх Австрії та Швейцарії, випливає з опублікованих даних Федерального статистичного відомства, пише видання Die Zeit.

«Громадяни Німеччини, які бажають залишити країну, все частіше обирають Швейцарію, при цьому тенденція посилюється. Австрія також є одним із найкращих напрямків еміграції», – зазначає видання.

За даними статистичної служби, станом на 2023 рік майже 316 тис. німців офіційно проживали на території Швейцарії, що на 1,5% вище за показники за 2022 рік. Як зазначають експерти, окрім географічної близькості, а також відсутності мовних бар'єрів, ключовими мотивами для переїзду останнім часом також стають такі фактори, як вищий рівень життя та заробітних плат, а також порівняно низькі податки.

«Кількість німців, які живуть у Швейцарії, зростає вже багато років», – вважають у Федеральному статистичному відомстві.

Австрія другим за популярністю місцем еміграції для німців, причому кількість переїжджають туди в останні роки зростає ще вищими темпами, ніж у Швейцарію. Як випливає із статистичних даних, станом на 2023 рік в країні проживало понад 225 тис. німців, при цьому за минулий рік цей показник збільшився на 3,7% або 8,2 тис. осіб.

«Просторова близькість і спільна мова полегшують зміну місця проживання як на Австрію, так і на Швейцарію», – зазначає видання. 

Лідером серед країн, у яких німецька мова не є однією з основних, стала Іспанія: на початок 2024 року в країні було офіційно зареєстровано близько 126 тис. громадян Німеччини. Однак, як зазначає статистичне відомство, частка німців, які воліють жити у середземноморській країні, суттєво скоротилася за минулий рік – на 11,8%.

Швейцарія також є провідною країною за кількістю випадків переїзду громадян Німеччини. Зокрема, у 2022 році було досягнуто нового щорічного максимуму, коли паспорт альпійської республіки отримали майже 9 тис. німців. На другому місці Швеція: громадянство скандинавської країни отримали майже 1,3 тис. німців.

Нагадаємо, за перші шість місяців цього року кількість банкрутств компаній у Німеччині зросла майже на 30%. За даними Creditreform, за перші пів року 2024 року у ФРН загалом зареєстровано близько 11 тис. банкрутств компаній  – це найгірший показник за останні 10 років.

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Теги: Німеччина Австрія громадянство Швейцарія еміграція податки соціум

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