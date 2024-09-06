Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нідерланди нададуть Україні матеріали для обслуговування F-16 та ракети класу «повітря-повітря»

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нідерланди нададуть Україні матеріали для обслуговування F-16 та ракети класу «повітря-повітря»
Брекельманс не повідомив про час, коли закуплені матеріали надійдуть в Україну, однак пообіцяв передати допомогу «якомога швидше»
фото: пресслужба міністерства оборони Нідерландів

Нідерланди виділять 80 млн євро на матеріали для обслуговування українських F-16. Допомога включає запчастини, інструменти та обладнання для підтримки винищувачів

Нідерланди нададуть матеріали для технічного обслуговування та підтримки українських літаків F-16 на 80 мільйонів євро. Крім того, Амстердам  поставить ракети класу «повітря-повітря», які винищувачі можуть використовувати для захисту повітряного простору України. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України, повідомлє пресслужба міністерства оборони Нідерландів. 

«F-16 потребують підтримки та запасних частин. Без цього вони не літають. Нідерланди постачають матеріали на суму 80 мільйонів євро. Крім великої кількості запчастин, це генератори, невеликі автомобілі, необхідні матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти та драбини. Ракети «повітря-повітря» дозволяють Україні збивати ворожі літаки з неба», - заявив Рубен Брекельманс.

Міністр не уточнив кількість ракет, які буде передано Україні. 

«Це пов'язано з оперативною безпекою», – наголосив він.

Брекельманс не повідомив про час, коли закуплені матеріали надійдуть в Україну. Однак планують передати допомогу «якомога швидше».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень став дозвіл на удари по Росії американською зброєю. Про це повідомляє  пресслужба Офісу президента України. Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів за анонсований пакет військової підтримки обсягом 250 млн дол.

Президент зауважив, що у зв’язку з посиленням ракетно-бомбового терору проти українців та критичної інфраструктури з боку РФ наша держава також украй потребує додаткових засобів протиповітряної оборони.

Також сьогодні сьогодні, 6 вересня президент США Джон Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $250 млн. Про це на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він наголосив, що через наближення зими для України зараз «критичний момент». Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета. 

До сллова, влада Нідерландів у наступні роки збирається наростити щорічні витрати на оборонні потреби на понад 10%.  Планується збільшити річний оборонний бюджет на 2,4 млрд. євро до 24 млрд. євро. Таким чином, уточнюють ЗМІ, Нідерланди зроблять крок до виконання вимог НАТО – витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

Читайте також:

Теги: Нідерланди військова допомога війна Україна повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін хоче використовувати Іран та КНДР для маневрів з США
Чому Путін попросив Іран не відповідати Ізраїлю?
6 серпня, 19:00
Путін розуміє, що розторгувати Украіною він вже не може
900 днів війни. Що змінилося у голові у Путіна?
12 серпня, 08:44
«Кажуть, що нещодавно російському диктатору під ранок приснився Муаммар Каддафі»
Путіну почав снитися Муаммар Каддафі. Іноді сни бувають віщими
27 серпня, 07:30
Ракети Atacms допоможуть ЗСУ утримувати території у Курській області
The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області
10 серпня, 13:59
Перламутрові хмари мають вигляд різнокольорових плям на небі і є досить рідкісними
Українські полярники показали п’ять цікавих атмосферних явищ біля «Академіка Вернадського»
27 серпня, 21:55
На думку Феміди, виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
30 серпня, 08:06
26 серпня, захищаючи Україну під час російської масованої атаки, загинув льотчик F-16 Олексій Месь. Обставини трагічної події розслідуватиме спеціальна комісія
«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої
30 серпня, 09:59
Сергій Сергійчук – український військовослужбовець та політик
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
28 серпня, 15:18
Тихий висловив подяку колегам із Головного управління розвідки Міноборони та авіакомпанії SkyUp Airlines за те, що зробили цю евакуацію можливою
Україна евакуювала з Лівану ще 25 громадян (фото)
4 вересня, 19:14

Політика

Уряд Канади розкрив вміст нового пакету військової допомоги для України
Уряд Канади розкрив вміст нового пакету військової допомоги для України
США оголосили про новий пакет військової допомоги на 250 млн дол
США оголосили про новий пакет військової допомоги на 250 млн дол
Нідерланди нададуть Україні матеріали для обслуговування F-16 та ракети класу «повітря-повітря»
Нідерланди нададуть Україні матеріали для обслуговування F-16 та ракети класу «повітря-повітря»
«Наша міцна співпраця наближає реальний мир»: Шольц зустрівся із Зеленським
«Наша міцна співпраця наближає реальний мир»: Шольц зустрівся із Зеленським
Німеччина готує для ЗСУ танки Leopard 1A5 та гаубиці
Німеччина готує для ЗСУ танки Leopard 1A5 та гаубиці
Єврокомісія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги на тлі обстрілів РФ
Єврокомісія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги на тлі обстрілів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
19K
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
12K
Дівчина Кулеби відреагувала на його звільнення
11K
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
9070
«Побачить залу суду зсередини»: прокурор МКС дав обіцянку Путіну

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua