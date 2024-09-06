Нідерланди нададуть Україні матеріали для обслуговування F-16 та ракети класу «повітря-повітря»

Брекельманс не повідомив про час, коли закуплені матеріали надійдуть в Україну, однак пообіцяв передати допомогу «якомога швидше»

Нідерланди виділять 80 млн євро на матеріали для обслуговування українських F-16. Допомога включає запчастини, інструменти та обладнання для підтримки винищувачів

Нідерланди нададуть матеріали для технічного обслуговування та підтримки українських літаків F-16 на 80 мільйонів євро. Крім того, Амстердам поставить ракети класу «повітря-повітря», які винищувачі можуть використовувати для захисту повітряного простору України. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України, повідомлє пресслужба міністерства оборони Нідерландів.

«F-16 потребують підтримки та запасних частин. Без цього вони не літають. Нідерланди постачають матеріали на суму 80 мільйонів євро. Крім великої кількості запчастин, це генератори, невеликі автомобілі, необхідні матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти та драбини. Ракети «повітря-повітря» дозволяють Україні збивати ворожі літаки з неба», - заявив Рубен Брекельманс.

Міністр не уточнив кількість ракет, які буде передано Україні.

«Це пов'язано з оперативною безпекою», – наголосив він.

Брекельманс не повідомив про час, коли закуплені матеріали надійдуть в Україну. Однак планують передати допомогу «якомога швидше».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень став дозвіл на удари по Росії американською зброєю. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів за анонсований пакет військової підтримки обсягом 250 млн дол.

Президент зауважив, що у зв’язку з посиленням ракетно-бомбового терору проти українців та критичної інфраструктури з боку РФ наша держава також украй потребує додаткових засобів протиповітряної оборони.

Також сьогодні сьогодні, 6 вересня президент США Джон Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $250 млн. Про це на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він наголосив, що через наближення зими для України зараз «критичний момент». Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета.

До сллова, влада Нідерландів у наступні роки збирається наростити щорічні витрати на оборонні потреби на понад 10%. Планується збільшити річний оборонний бюджет на 2,4 млрд. євро до 24 млрд. євро. Таким чином, уточнюють ЗМІ, Нідерланди зроблять крок до виконання вимог НАТО – витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.