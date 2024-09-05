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Покарання за водіння по калюжах. Як уникнути штрафу і захистити авто

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Покарання за водіння по калюжах. Як уникнути штрафу і захистити авто
Знижуйте швидкість перед калюжами аби уникнути неприємностей
фото: depositphotos.com

В Україні законодавство також передбачає покарання за такі дії

З настанням осінньої негоди та перших дощів дороги України перетворюються на смугу перешкод, вкриту калюжами. Для багатьох водіїв проїзд через них на швидкості та створення величезних бризок може здатися невинною розвагою, але наслідки можуть бути серйозними, як для гаманця, так і для автомобіля. Про це пише «Автопілот».

Як застерігає компанія Select Car Leasing, необережний проїзд через калюжі може призвести до штрафу у розмірі 5 тис. фунтів стерлінгів (близько 270 тис. гривень) у Великій Британії.

В Україні законодавство також передбачає покарання за такі дії. Згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водіїв можуть оштрафувати за створення перешкод або небезпеки для руху інших транспортних засобів чи пішоходів.

Окрім фінансових втрат, необережне водіння по калюжах може призвести до пошкодження вашого автомобіля. Вода, особливо змішана з піском та сіллю, що використовується для боротьби з ожеледицею, може потрапити на електричні компоненти та спричинити їх коротке замикання або корозію.

Ремонт таких пошкоджень може обійтися у кругленьку суму.

Як уникнути неприємностей?

  • Знижуйте швидкість перед калюжами. Це дозволить мінімізувати бризки та уникнути втрати керування на слизькій дорозі.
  • Дотримуйтесь безпечної дистанції. Це дасть вам більше часу для реакції, якщо автомобіль попереду раптово загальмує.
  • Увімкніть фари. Це зробить вас більш помітним для інших учасників дорожнього руху в умовах поганої видимості.
  • Будьте уважні до пішоходів. Пам’ятайте, що проїзд через калюжу на швидкості може забризкати пішоходів, що є не лише неприємним, а й небезпечним.

Пам’ятайте, що безпека на дорозі – це відповідальність кожного водія. Будьте уважні та обережні, особливо в умовах осінньої негоди.

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Теги: дороги автомобіль безпека Україна штраф

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