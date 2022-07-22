Непалець встановив рекорд з альпінізму: двічі піднявся на найвищі вершини

Шерпа сім разів досягав вершини Евересту

Непальський альпініст встановив новий рекорд з альпінізму, двічі піднявшись на кожну з найвищих гір світу. Про це повідомляє 24newshd.tv.

За інформацією видання, 21 липня 47-річний Сану Шерпа піднявся на Гашербрум 2 – 13-ту найвищу гору в світі на висоті 8035 метрів у хребті Каракорум у західних Гімалаях, чим і встановив новий світовий рекорд.

Шерпа сім разів досягав вершини Евересту заввишки 8849 м і тричі підіймався на вершину Лхоцзе та складний Манаслу.

Щороку сотні альпіністів намагаються піднятися на найвищі гори світу в Пакистані та інших місцях, всупереч труднощам, пов’язані з експедиціями, які можуть стати небезпечними.

Минулого року команда непальських альпіністів здійснила перше зимове сходження на К2, другу за висотою вершину в світі – сумнозвісну складну «дику гору» Пакистану висотою 8611 метрів.

Нагадаємо, 14 травня повідомлялося, що українка Антоніна Самойлова підкорила Еверест. Разом із нею піднявся альпініст із Литви Станіслав Васіняускас.

Також у Киргизстані на вершині у гірській системі Тянь-Шань на «Піку Путіна» замайорів прапор України.