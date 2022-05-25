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    Альпіністи підняли над «Піком Путіна» український прапор (відео)

    У Бішкеку багато людей проти війни і засуджують Путіна - Альпіністи підняли над «Піком Путіна» український прапор (відео)
    У Бішкеку багато людей проти війни і засуджують Путіна
    фото скріншот відео

    Невідомі встановили стяг України у горах Тянь-Шаню

    У Киргизстані на вершині у гірській системі Тянь-Шань на «Піку Путіна» замайорів прапор України. Відповідне відео з українським стягом з’явилося у Twitter.

    «Якщо у світі існує Пік П*тіна і український прапор, то їхня зустріч неминуча. Хулігани якісь занесли та повісили, уявлення немає, хто», – написала авторка посту.

    Журналістам «Української правди» вдалося зв’язатися з альпіністами, які принесли на пік синьо-жовтий прапор.

    Хлопець і дівчина, які займаються гірським туризмом, просили не називати їхні імена у цілях безпеки.

    «Ми раптово вирішили піднятися на «Пік Путіна» і раптово побачили там прапор. Киргизстан – це не Польща, і тут чимало налаштованих за так звану «спецоперацію» людей. Говоримо, що прапор повісили якісь невідомі. Але якщо хтось його зніме, ми знову заплануємо експедицію на «Пік» і подивимося, що там відбувається», – каже альпіністка.

    Три роки тому хлопець і дівчина виїхали з Росії і тепер живуть у Киргизстані, 90% часу пара проводить у горах, де немає зв’язку. Молоді люди водять групи у гори, у них було дуже багато клієнтів з України.

    «У альпіністів є така традиція: коли ти піднімаєшся у гору, піднімаєш з собою якийсь прапор. Наші друзі не можуть зараз займатися альпінізмом, бо вони на війні. Ми вирішили зробити це замість них», – розповіла у коментарі дівчина.

    Свій вчинок пара не афішувала. Альпіністка каже, що у Бішкеку багато людей проти війни і засуджують Путіна, але особливо у глухих селах є й ті, які дивляться телевізор з проросійською пропагандою.

    Нагадаємо, прапор України прикрасив найвищу світову вершину Еверест.

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    Теги: росія окупанти війна прапор Киргизстан Україна окупація #stoprussia
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    Альпіністи підняли над «Піком Путіна» український прапор (відео)