Альпіністи підняли над «Піком Путіна» український прапор (відео)

У Бішкеку багато людей проти війни і засуджують Путіна

Невідомі встановили стяг України у горах Тянь-Шаню

У Киргизстані на вершині у гірській системі Тянь-Шань на «Піку Путіна» замайорів прапор України. Відповідне відео з українським стягом з’явилося у Twitter.

«Якщо у світі існує Пік П*тіна і український прапор, то їхня зустріч неминуча. Хулігани якісь занесли та повісили, уявлення немає, хто», – написала авторка посту.

Журналістам «Української правди» вдалося зв’язатися з альпіністами, які принесли на пік синьо-жовтий прапор.

Хлопець і дівчина, які займаються гірським туризмом, просили не називати їхні імена у цілях безпеки.

«Ми раптово вирішили піднятися на «Пік Путіна» і раптово побачили там прапор. Киргизстан – це не Польща, і тут чимало налаштованих за так звану «спецоперацію» людей. Говоримо, що прапор повісили якісь невідомі. Але якщо хтось його зніме, ми знову заплануємо експедицію на «Пік» і подивимося, що там відбувається», – каже альпіністка.

Три роки тому хлопець і дівчина виїхали з Росії і тепер живуть у Киргизстані, 90% часу пара проводить у горах, де немає зв’язку. Молоді люди водять групи у гори, у них було дуже багато клієнтів з України.

Если в мире существует пик П*тина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы какие-то занесли и повесили, понятия не имеем кто pic.twitter.com/CpLSUTYyRd — Альпинистка С Веткой (@morgon_god) May 24, 2022

«У альпіністів є така традиція: коли ти піднімаєшся у гору, піднімаєш з собою якийсь прапор. Наші друзі не можуть зараз займатися альпінізмом, бо вони на війні. Ми вирішили зробити це замість них», – розповіла у коментарі дівчина.

Свій вчинок пара не афішувала. Альпіністка каже, що у Бішкеку багато людей проти війни і засуджують Путіна, але особливо у глухих селах є й ті, які дивляться телевізор з проросійською пропагандою.

Нагадаємо, прапор України прикрасив найвищу світову вершину Еверест.