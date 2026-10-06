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Нідерланди погодилися допомогти Україні з обслуговуванням F-16

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Нідерланди погодилися допомогти Україні з обслуговуванням F-16
Половина українських F-16 потребує обслуговування
фото: Повітряні сили України

Рішення ухвалили після розмови із Зеленським, який раніше розповів про тривале перебування частини українських винищувачів на ремонті в Європі

Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням винищувачів F-16, необхідними запчастинами та боєприпасами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністра Нідерландів Роба Єттена в соцмережі X.

Питання стану українських винищувачів Єттен обговорив під час розмови з президентом Володимиром Зеленським. За словами нідерландського прем'єра, сторони погодилися, що українські F-16 потребують належного технічного обслуговування, запасних частин та боєприпасів.

Єттен запевнив, що Нідерланди допоможуть Україні закрити ці потреби. «Подальше посилення української протиповітряної оборони є буквально питанням життя і смерті», – наголосив прем'єр-міністр Нідерландів.

Єттен також звернув увагу на посилення російських атак проти України. За його словами, це знову стало помітно минулими вихідними, зокрема під час ударів по Києву.

Нідерландський прем'єр переконаний, що Росія навмисно атакує цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру. За його словами, таким чином Москва намагається зробити українські міста непридатними для життя та зруйнувати економіку країни взимку. «Ми не можемо цього допустити», – написав Єттен.

Він додав, що Нідерланди разом із партнерами також уважно стежать за провокаціями Росії проти інших держав.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про проблему з обслуговуванням українських винищувачів F-16. За його словами, близько половини літаків тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.

Зеленський пояснив, що повернення окремих винищувачів затягується настільки, що Україна втрачає час, коли ці літаки особливо потрібні для захисту повітряного простору.

Президент наголосив на необхідності перенести частину робіт із ремонту та обслуговування F-16 безпосередньо в Україну. За його словами, це дозволило б швидше повертати винищувачі до виконання бойових завдань.

Проблема виникла, зокрема, через складність технічного обслуговування літаків, які Україна отримала від країн-партнерів. Частина винищувачів потребує ремонту, а окремі компоненти для ранніх модифікацій F-16 уже не виробляють, через що необхідні запчастини дедалі складніше знаходити.

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Теги: F-16 Україна винищувач Нідерланди

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