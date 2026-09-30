Половина українських F-16 вибула з бойових завдань. Аналітики назвали причину

Україна може вичерпати боєздатні F-16 до кінця року

Процедура, яка у США займає кілька тижнів, у Бельгії може розтягуватися майже на десять місяців

Понад половина українського парку винищувачів F-16 наразі не може виконувати бойові завдання через затримки з технічним обслуговуванням. За нинішніх темпів експлуатації та ремонту Україна ризикує вичерпати решту доступних літаків до кінця року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що F-16 стали для України одним із засобів протидії новим російським реактивним безпілотникам. Водночас українські виробники продовжують тестувати альтернативні перехоплювачі таких повітряних цілей.

Проблема пов'язана з необхідністю регулярного технічного обслуговування винищувачів. Після 300 годин нальоту F-16 мають проходити так званий етапний технічний огляд. Під час нього перевіряють та обслуговують двигун, авіоніку, гідравліку, паливні магістралі та інші системи літака.

Обслуговування українських винищувачів має здійснювати бельгійська компанія Sabena Aerospace Engineering. США уклали з нею відповідний контракт вартістю до приблизно $235,5 млн.

Колишній контрадмірал Військово-морських сил США Марк Монтгомері зазначив, що у Сполучених Штатах такий етапний огляд зазвичай займає від двох до шести тижнів. У Бельгії технічне обслуговування може тривати до 40 тижнів.

За словами неназваного західного джерела, якого цитує The Wall Street Journal, саме через затримки з технічним обслуговуванням понад половина українських F-16 наразі перебуває в небоєздатному стані.

Крім того, за нинішніх темпів використання та ремонту винищувачів Україна може вичерпати решту доступних літаків до кінця року.

Бельгійська компанія Sabena Aerospace Engineering відмовилася коментувати ситуацію для The Wall Street Journal, пославшись на «міркування оперативної безпеки та делікатний характер поточної діяльності з військової підтримки».

Водночас видання зауважує, що літаки, які експлуатуються в умовах бойових дій, можуть потребувати більшого обсягу технічного обслуговування порівняно з винищувачами, які використовуються у мирний час. Затримки також можуть бути пов'язані з дефіцитом окремих компонентів.

До слова, Україна та Бельгія домовилися про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Літаки мають надійти за прискореною процедурою.