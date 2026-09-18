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«Спільний ворог у нас один»: Зеленський зустрівся з Туском

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Спільний ворог у нас один»: Зеленський зустрівся з Туском
Окремо президенти обговорили подальший розвиток Карпатської ініціативи
фото: Офіс президента України

Сторони також обговорили новий пакет допомоги Україні та подальшу співпрацю в межах Карпатської ініціативи

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час Карпатського саміту. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву президента. 

«Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один», – зазначив Зеленський. За його словами, під час зустрічі сторони передусім говорили про необхідність зберігати єдність і спільно працювати задля припинення війни.

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«Сьогодні передусім говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну», – повідомив президент. Зеленський також подякував Польщі за новий пакет допомоги Україні.

«Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо», – сказав глава держави. Окремо президенти обговорили подальший розвиток Карпатської ініціативи. За словами Зеленського, цей формат може створити додаткові економічні та безпекові можливості для країн Карпатського макрорегіону.

«Ми готові ділитися з Польщею нашим досвідом і відкриті до взаємовигідної співпраці. Саме так треба будувати відносини між нашими державами й надалі», – наголосив Зеленський.

«Карпатська вісімка» (C8)новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія.

Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів.

Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув на установчий саміт «Карпатської вісімки» та анонсував окремі тривалі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони планують обговорити участь Польщі в антибалістичній коаліції, двосторонні відносини та регіональну співпрацю.

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Теги: Дональд Туск Україна Польща Володимир Зеленський війна

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