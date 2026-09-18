«Спільний ворог у нас один»: Зеленський зустрівся з Туском
Сторони також обговорили новий пакет допомоги Україні та подальшу співпрацю в межах Карпатської ініціативи
Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час Карпатського саміту. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву президента.
«Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один», – зазначив Зеленський. За його словами, під час зустрічі сторони передусім говорили про необхідність зберігати єдність і спільно працювати задля припинення війни.
«Сьогодні передусім говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну», – повідомив президент. Зеленський також подякував Польщі за новий пакет допомоги Україні.
«Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо», – сказав глава держави. Окремо президенти обговорили подальший розвиток Карпатської ініціативи. За словами Зеленського, цей формат може створити додаткові економічні та безпекові можливості для країн Карпатського макрорегіону.
«Ми готові ділитися з Польщею нашим досвідом і відкриті до взаємовигідної співпраці. Саме так треба будувати відносини між нашими державами й надалі», – наголосив Зеленський.
«Карпатська вісімка» (C8) – новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія.
Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів.
Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув на установчий саміт «Карпатської вісімки» та анонсував окремі тривалі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони планують обговорити участь Польщі в антибалістичній коаліції, двосторонні відносини та регіональну співпрацю.
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