«Спільний ворог у нас один»: Зеленський зустрівся з Туском

Сторони також обговорили новий пакет допомоги Україні та подальшу співпрацю в межах Карпатської ініціативи

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час Карпатського саміту. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву президента.

«Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один», – зазначив Зеленський. За його словами, під час зустрічі сторони передусім говорили про необхідність зберігати єдність і спільно працювати задля припинення війни.

🇺🇦🇵🇱Під час саміту С8 президент України Зеленський і прем'єр Польщі Туск провели двосторонню зустріч



Сторони говорили про збереження єдності і співпраці.



💬 "Я вдячний Польщі за новий пакет допомоги. Це важливий крок підтримки, і ми його цінуємо.



Також ми говорили про… https://t.co/XNNXkVTN8S pic.twitter.com/77S8QL064S — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

«Сьогодні передусім говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну», – повідомив президент. Зеленський також подякував Польщі за новий пакет допомоги Україні.

«Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо», – сказав глава держави. Окремо президенти обговорили подальший розвиток Карпатської ініціативи. За словами Зеленського, цей формат може створити додаткові економічні та безпекові можливості для країн Карпатського макрорегіону.

«Ми готові ділитися з Польщею нашим досвідом і відкриті до взаємовигідної співпраці. Саме так треба будувати відносини між нашими державами й надалі», – наголосив Зеленський.

«Карпатська вісімка» (C8) – новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія. Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів. Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув на установчий саміт «Карпатської вісімки» та анонсував окремі тривалі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони планують обговорити участь Польщі в антибалістичній коаліції, двосторонні відносини та регіональну співпрацю.