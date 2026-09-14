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Український винищувач МіГ-29 ледь не став ціллю польських військових

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Український винищувач МіГ-29 ледь не став ціллю польських військових
Польща могла збити український МіГ-29
фото: defence-ua.com

Небезпечний інцидент стався під час російської атаки, після чого Київ і Варшава змінили порядок обміну даними

Польські військові під час російської атаки на Україну 30 липня ледь не відкрили вогонь по українському винищувачу МіГ-29, який виконував завдання поблизу кордону. Військові певний час не могли встановити, кому належить літак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

Про небезпечний інцидент розповів оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак. За словами Новака, тієї ночі у повітрі чергувала пара польських винищувачів F-16. У момент, коли російська ракета залетіла у повітряний простір, один із літаків перебував на дозаправці, а інший виконував завдання поблизу кордону.

Близько 04:00 ані пілот F-16, ані командування на землі не змогли ідентифікувати невідомий об'єкт, який рухався біля польського кордону. Його також відстежували польські наземні комплекси протиповітряної оборони.

Згодом з'ясувалося, що цим об'єктом був український винищувач МіГ-29. Польський командувач підкреслив, що ситуація могла завершитися «дружнім вогнем».

За його словами, якби український пілот втратив пильність і випадково порушив повітряний простір сусідньої держави, польські військові могли б відкрити вогонь по українському літаку.

Після цього випадку Оперативне командування Польщі направило офіційний лист керівництву Генерального штабу та Повітряних сил ЗСУ. Польська сторона попросила завчасно інформувати її про всі переміщення української авіації поблизу кордону.

Раніше українська система управління і контролю ППО «Віраж» передавала польській стороні дані лише про російські ракети та безпілотники.

Після інциденту 30 липня Україна почала надавати Польщі також інформацію про власні військові літаки, які діють у прикордонній зоні.

Нагадаємо, раніше глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що європейська авіація НАТО здатна навіть без допомоги США завдати значної шкоди Росії у разі її агресії проти Альянсу.

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Теги: системи ППО Польща винищувач

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