Україна відмовилася від ударних гелікоптерів, які безоплатно пропонувала передати Австралія

Австралія тим часом поступово відмовляється від Tiger, замінюючи їх на новіші AH-64E Apache

Після отримання гелікоптерів Україні довелося б самостійно забезпечувати їхню експлуатацію, технічне обслуговування та підтримання боєготовності

Україна відмовилася від отримання ударних гелікоптерів Eurocopter Tiger, які Австралія була готова передати у межах військової допомоги. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на коментар посла України в Австралії Василя Мирошниченка, пише «Главком».

Австралійське видання Defence Connect також підтвердило, що Україна відкликала запит на гелікоптери. Журналісти також повідомляють, що, під час оцінки українська сторона враховувала цілу низку чинників. Серед них – вартість льотної години, доступність запасних частин, технічний стан гелікоптерів та питання їхньої майбутньої комплектації.

При цьому самі машини Австралія була готова передати безоплатно в межах військової допомоги. Однак після отримання гелікоптерів Україні довелося б самостійно забезпечувати їхню експлуатацію, технічне обслуговування та підтримання боєготовності. Також необхідно було б підготувати пілотів і технічний персонал.

Ще одним фактором, відзначає видання, стало встановлене на австралійських Tiger американське обладнання, на яке поширюються правила експортного контролю ITAR. Це створювало додаткові питання щодо використання та обслуговування машин.

Австралія тим часом поступово відмовляється від Tiger. Армія країни переходить на американські ударні гелікоптери AH-64E Apache. Раніше передбачалося, що Tiger залишатимуться на озброєнні довше, однак у 2026 році їхнє списання прискорили.

Австралійські Tiger експлуатувалися понад 20 років. У країні вирішили перейти на Apache, які мають замінити машини у складі 1-го авіаційного полку. Австралія планує отримати загалом 29 AH-64E, шість із них уже передані країні.

Ідея передачі австралійських Tiger Україні обговорювалася ще з 2024 року. У грудні 2025-го австралійська влада заявляла про намір передати Україні ці гелікоптери після їхнього списання. Зрештою українська сторона вирішила не продовжувати цей запит.

Варто нагадати, що Україна та Бельгія домовилися про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Літаки мають надійти за прискореною процедурою.