Польща визнала: Лукашенком керує Кремль

Прем’єр Польщі закликав боротися з відбудовою Російської імперії

За словами прем'єр-міністра Республіки Польщі Матеуша Моравецького, останній напад білоруського диктатора Олександра Лукашенка свідчить про те, що він має керівника у Кремлі. Країна закликала протистояти відновленню Російської імперії, повідомляється у Twitter канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

Як відзначив прем’єр, поведінка Лукашенка свідчить про те, що у Кремлі реалізовують сценарій відновлення Російської імперії.

«Цей останній напад Лукашенка, який має керівника у Москві, показує рішучість сценарію відновлення Російської імперії, якому ми маємо протистояти щосили», – заявив Моравецький.

Premier @MorawieckiM w #Sejm: Ten ostatni atak Łukaszenki, który ma mocodawcę w Moskwie, pokazuje determinację scenariusza odbudowy imperium rosyjskiego, któremu musimy się przeciwstawić z całą mocą. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 9, 2021





Тим часом Білорусь зробила винною Польщу в міграційній кризі на кордоні.

Як відомо, Польща потерпає через навалу мігрантів на кордоні. 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу. Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

8 листопада біля кордону з Польщею лунали постріли: там зібралося до чотирьох тисяч мігрантів.

Читайте таакож:



