  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Польща визнала: Лукашенком керує Кремль

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Лукашенко має підтримку Володимира Путіна у протистоянні із Заходом&nbsp; - Польща визнала: Лукашенком керує Кремль
    Олександр Лукашенко має підтримку Володимира Путіна у протистоянні із Заходом 
    фото: Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

    Прем’єр Польщі закликав боротися з відбудовою Російської імперії

    За словами прем'єр-міністра Республіки Польщі Матеуша Моравецького, останній напад білоруського диктатора Олександра Лукашенка свідчить про те, що він має керівника у Кремлі. Країна закликала протистояти відновленню Російської імперії, повідомляється у Twitter канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

    Як відзначив прем’єр, поведінка Лукашенка свідчить про те, що у Кремлі реалізовують сценарій відновлення Російської імперії.

    «Цей останній напад Лукашенка, який має керівника у Москві, показує рішучість сценарію відновлення Російської імперії, якому ми маємо протистояти щосили», – заявив Моравецький.


    Тим часом Білорусь зробила винною Польщу в міграційній кризі на кордоні.

    Як відомо, Польща потерпає через навалу мігрантів на кордоні. 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу. Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

    Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

    8 листопада біля кордону з Польщею лунали постріли: там зібралося до чотирьох тисяч мігрантів.

    Читайте таакож:


    Теги: Білорусь Польща мігранти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польща визнала: Лукашенком керує Кремль