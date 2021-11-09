Білорусь зробила винною Польщу в міграційній кризі на кордоні

Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС триває вже кілька місяців

Білоруська влада вважає, що Польща «не націлена на конструктивне вирішення питання»

Міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні. Відповідна заява відомства опублікована у Telegram-каналі.

На думку білоруської влади, Міністерство національної оборони Польщі не націлене на конструктивне вирішення питання та спеціально виводить ситуацію, що склалася, на політичний рівень.

Білоруське оборонне відомство зазначає, що розміщення 10 тис. польських військовослужбовців біля кордону, про яке було оголошено наприкінці жовтня, є суттєвим військовим маневром. Мінськ стверджує, що не одержав від Варшави ані повідомлення, ані запрошення спостерігачів. На пропозицію обговорити ситуацію поляки не відповіли.

«З урахуванням вищевикладеного білоруське оборонне відомство вважає звинувачення польської сторони необґрунтованими та бездоказовими», – заявили в Міноборони.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

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